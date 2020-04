Ikea Portugal avança para lay-off de 65% do pessoal pago a 100%

A Ikea Portugal vai avançar para lay-off a partir de segunda-feira, com a cadeia sueca a assegurar o pagamento de 100% do salário base de todos os colaboradores. O lay-off é válido por 30 dias, “eventualmente renovável nos termos da lei”, e afeta 65% do pessoal da cadeia no mercado nacional. A cadeia emprega cerca de 2500 colaboradores.

“No seguimento do surto de coronavírus que está a afetar o mundo, e o consequente encerramento temporário das suas lojas ao público, a IKEA Portugal irá implementar, a partir de 13 de abril, a medida criada pelo Governo Português para apoiar a manutenção de empregos durante a crise do COVID-19, garantindo a totalidade das remunerações base de todos os colaboradores”, comunicou a empresa.

Desde o passado dia 18 de março, a cadeia manteve apenas parte da sua atividade de e-commerce operacional, mas mantendo o pagamento do salário aos colaboradores. No entanto, “o impacto comercial resultante do encerramento das lojas ao público, associado à incerteza da data de reabertura, são as principais razões que levaram a marca a tomar esta decisão, uma vez que a maioria das lojas Ikea no mundo se encontram fechadas há várias semanas.”

“A medida irá abranger aproximadamente 65% dos colaboradores das lojas, escritórios e centro de apoio ao cliente. Dentro deste regime excecional e temporário de layoff, a Ikea irá garantir 100% da remuneração base de todos os colaboradores abrangidos por este regime.”

Nesta fase, a empresa continuará a manter a loja online, “pelo que os colaboradores com funções relacionadas com o normal funcionamento deste canal e de outras áreas essenciais irão manter os seus horários, ainda que possam ser necessárias algumas adaptações.”

Todos os colaboradores abrangidos por esta medida mantêm seguro de vida e de saúde da empresa.