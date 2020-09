A Ikea reforçou a sua rede de entregas de compras online a Norte com dois novos pontos de entrega, em Bragança e Vila Nova de Gaia, elevando para 17 o número de pontos de entrega da cadeia pelo país.

Os dois novos pontos de entrega estão a funcionar já a partir de hoje. Nestes locais, operados por parceiros externos, os clientes que façam compras no site da cadeia sueca poderão levantar, por 25 euros, esses produtos, “independentemente do valor ou dimensão da encomenda.”

“No ano que para nós terminou a 31 de agosto, tínhamos o grande objetivo de abrir 14 Pontos de Recolha em todo o país, incluindo Ilhas, que foi cumprido com sucesso. Neste novo ano, continuamos focados em proporcionar um maior acesso aos nossos produtos, a mais portugueses, de todos os cantos do país, e a um custo acessível. Este serviço tem sido muito bem aceite pelos nossos clientes, tendo assegurado cerca de 14.800 entregas no ano passado”, segundo Ricardo Pereira, CFO da IKEA Portugal, citado em nota de imprensa.

O ponto de recolha de Bragança irá funcionar na Loja Sittio, Rua Doutor António Machado nº12, 5300-428 Bragança – com as encomendas a poderem ser levantadas 8h e as 20h (fecha aos domingos e feriados) – e, Vila de Gaia irá funcionar no espaço Activos24, na Rua da Urtigueira 486 Canelas 4410-304 Vila Nova de Gaia (nos dias úteis entre as 09h-13h e as 14h-18h, encerrando os sábados, domingos e feriados).