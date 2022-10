Ikea vai abrir um novo espaço em pleno centro de Lisboa

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A Ikea vai abrir um estúdio de planificação na Avenida da República, no centro de Lisboa, com data de inauguração marcada para o final da primavera/início do verão de 2023, avançou o Negócios, na edição desta terça-feira.

Segundo a publicação, o contrato para a abertura do espaço já foi assinado e a empresa sueca já se encontra a trabalhar na planificação e requalificação do edifício. O investimento previsto está englobado num total anual de 1,5 milhões de euros para estes novos formatos.

Diferentes das grandes lojas da retalhista de móveis, os estúdios de planificação situam-se em zonas de proximidade, têm geralmente entre 100 e 200 metros quadrados e a sua finalidade é complementar o segmento de vendas online.

"Nos espaços com este formato, os clientes podem ver algumas peças, planificar as divisões da casa, nomeadamente cozinhas e quartos, com apoio de um colaborador especializado e também comprar artigos que são depois entregues ao domicílio ou num ponto de recolha próximo. O atendimento personalizado é feito com pré-reserva", refere o jornal.

Esta é a primeira vez que a gigante do mobiliário aposta numa loja de rua. Presente no País desde 2004, a marca já conta com seis espaços neste formato em centros comerciais. São eles Fórum Sintra (Sintra), Cascaishopping (Cascais), Rio Sul (Seixal), Alegro Setúbal (Setúbal), Fórum Coimbra (Coimbra) e Leiria Shopping (Leiria).

A Ikea estreia um estúdio de planificação em Lagos, já em novembro deste ano, conforme anunciado.