Ikea vai ter novo espaço para o ajudar a planificar a sua casa

A Ikea vai abrir em outubro um novo espaço no Rio Sul Shopping no Seixal para ajudar os clientes a planificar a sua casa ao nível de mobiliário e decoração. O espaço de atendimento personalizado da marca, segue-se ao criado no final do ano passado no Fórum Sintra.

“É algo que está a funcionar muito bem para nós, está a tornarmo-nos mais acessíveis na zona de Sintra”, adiantou Michaela Quinlan, diretora comercial da Ikea Portugal, em agosto ao Dinheiro Vivo, sem revelar resultados sobre o desempenho do espaço. “É um teste, fizemos uma loja temporária e vamos continuar”, diz. ” É algo que estamos a explorar”, diz apenas quando questionada sobre novas iniciativas com o mesmo teor.

Leia ainda: Ikea investe 6 milhões na redução de preços de quase 200 produtos

O segundo espaço, agora designado Estúdio de Planificação, “será totalmente dedicado à planificação de interiores – nomeadamente cozinhas e roupeiros – e ao atendimento personalizado”, informa a cadeia sueca.

À semelhança do espaço da marca no Fórum Sintra, também aqui todos os artigos Ikea poderão ser comprados, mas nada poderá ser levado para casa no imediato. O atendimento é feito com pré-reserva, no espaço ou no site da marca.

Reforço dos pontos de recolha

A cadeia sueca, que tem vindo a apostar igualmente no comércio online, está ainda a reforçar a rede de pontos de recolha, tal como já tinha sido noticiado. A 16 de setembro abrem três novos pontos em Palmela, Castelo Branco e Vila Real, juntando-se aos já existentes em Viana do Castelo e Leiria.

A perspetiva da marca é que durante o próximo ano sejam criados, em todo o país, 14 novos locais de receção dos produtos da cadeia, operados por parceiros onde os clientes poderão levantar as suas compras online, independentemente do valor de compra ou dimensão da encomenda, por 25 euros.