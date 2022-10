IL quer auditoria ao processo de nacionalização da TAP iniciado em 2020

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo © LUSA

A Iniciativa Liberal entregou esta sexta-feira na Assembleia da República um projeto de resolução que propõe que se "realize uma auditoria ao processo de recomposição do capital social da TAP SGPS ocorrido em 2020, examinando a sua regularidade e a salvaguarda do interesse público, à luz do regime legal aplicável e das boas práticas de auditoria em matéria de transação de participações públicas".

Os liberais propõem que o Tribunal de Contas realize uma auditoria nos mesmos moldes daquela que publicou, em 2018, relativa ao "processo de recomposição do capital social da TAP SGPS (reprivatização e recompra) examinando a sua regularidade e a salvaguarda do interesse público, à luz do regime legal aplicável e das boas práticas de auditoria em matéria de transação de participações públicas" e que vise o atual governo, segundo o projeto de resolução.

O partido liderado por Cotrim de Figueiredo, considera que "é necessário entender como se chegou à soma final de ajuda" à companhia aérea portuguesa, "cabendo averiguar que cálculos foram feitos, em que se basearam, quais os retornos previstos e com que horizonte temporal". O partido recorda que a quantia destinada à TAP "começou por ser um pedido de garantias de 350 milhões de euros, depois passou para '600 a 700 milhões de euros'" e que mais tarde, no desenrolar do processo, viria a alcançar os "atuais 3200 milhões de euros".

"Quanto ao Plano de Reestruturação importa saber se o governo violou ou não a lei no que toca à forma como agiu em relação aos trabalhadores da TAP, que reclamaram durante um longo período não serem ouvidos pelo Governo e que reclamam agora não haver reuniões de trabalhadores, contrariando o longo período de paz social que existiu antes do Governo nacionalizar a companhia", pode ler-se no mesmo documento entregue no parlamento.

A Iniciativa Liberal afirma que "importa também perceber se o governo enganou os portugueses" ao afirmar publicamente que "o dinheiro para financiar a empresa seria recuperado", estando já inscrita no Orçamento Suplementar "uma verba de 1200 milhões de euros para a TAP, como despesa de capital".