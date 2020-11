Imaginava comprar castanhas online? Na Dott pequenos produtores já venderam mais de 8 toneladas

Feira da Castanha está a decorrer no Dott © Coulier/Pixabay

Ainda a Festa da Castanha de Sernancelhe nem tinha começado e já havia pré-encomendadas de uma tonelada de castanhas. Em quinze dias o marketplace, resultante da joint-venture entre a Sonae e os CTT, já vendeu mais de 8 toneladas e foi preciso angariar mais produtores para a "feira digital" para servir procura.

"Festa da Castanha que, nas primeiras 24 horas e ainda em pré-venda, vendeu 1 tonelada de castanhas e em 15 dias já vendeu mais de 8 toneladas, esgotando praticamente a castanha da Terra da Castanha", adianta Gaspar D"Orey, CEO do Dott, ao Dinheiro Vivo.

"A Festa da Castanha foi um sucesso e uma surpresa para nós, para os CTT e sobretudo para a C.M. de Sernancelhe, que nunca imaginou chegar às 8 toneladas. As castanhas além de terem o melhor preço do mercado são realmente excecionais. O município, que ajudou os produtores a juntarem-se para vender as suas castanhas no Dott, teve de trazer mais produtores para a feira do que os que tinha inicialmente previsto, devido à procura que nunca parou de aumentar", acrescenta.

Esta é uma das feiras de pequenos produtores na área do agroalimentar que o marketplace tem vindo a realizar. "As feiras que temos feito em parceria com os CTT surgiram com a necessidade de muitos municípios em ter uma alternativa para ajudar os seus produtores a escoar parte dos seus produtos, ao mesmo tempo que mantinham viva a tradição das feiras anuais que vendem produtos da região. E têm sido um sucesso", diz. "Na Feira do Queijo Dop vendemos milhares de queijos, o Mercado Viseu Dão Lafões, que ainda está ativo no Dott, vende produtos da região", exemplifica.

"Atualmente, temos mais de 50 queijos diferentes de 15 produtores. No entanto, temos no Dott vários produtores que vendem outros produtos. O fato de termos uma equipa que ajuda o vendedor a dar os primeiros passos no Dott, que faz todo o trabalho de inserção e descrição de produtos no catálogo e que está sempre disponível para dar todo o apoio necessário, tirar dúvidas, etc. é uma grande ajuda para este tipo de vendedores que, na maioria das vezes, não tem experiência em ecommerce e precisa, agora mais do que nunca, de vender", continua.

"E vamos continuar. Em breve teremos a feira de Alvaiázere, Capital do Chícharo, que para já conta com 7 produtores da região, e a Feira dos Vinhos do Alentejo. Temos grande expectativa para ambas porque são produtos de excelência que os portugueses gostam e que podem encontrar no Dott a um preço excelente, com entrega segura e ao mesmo tempo estão a ajudar produtores portugueses a escoar os seus produtos, que de outra forma não o conseguiriam fazer", diz ainda.

Dos cerca de 1300 empresas/produtores que vendem têm loja na Dott, dos quais 98% nacionais, embora os vendedores internacionais, ao nível de quantidade de produto representem a maior fatia dos mais de 3 milhões já disponíveis para venda.

Com a pandemia o digital transformou-se para muitos negócios o único canal de escoamento de produto, sobretudo, durante o fecho imposto pelo primeiro estado de emergência. O pedido de pedidos de adesão ao markeplace disparou. E com tem sido desde que foram conhecidas as novas restrições em 121 concelhos?

"Todos os dias temos novos pedidos de adesão, certamente muitos deles são dos concelhos com mais restrições, mas julgo que ainda é cedo para fazer essa análise. O que podemos afirmar é que a primeira vaga de pandemia obrigou os portugueses a descobrir o ecommerce e na segunda a expectativa é que voltem a preferir este canal de vendas, não só porque é mais seguro e cómodo, mas porque muitos já o experimentaram e perderam os receios que tinham inicialmente", diz Gaspar D"Orey. " Acreditamos que as categorias que subiram a pique no período de confinamento em março possam voltar a subir, mas provavelmente muitas outras as vão acompanhar, agora de uma forma mais consistente e outras novas vão subir, devido às vendas no período de Natal, como os brinquedos por exemplo."