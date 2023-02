Imobiliária de luxo americana The Agency entra em Portugal e contrata 30 pessoas

jnpt221208ac crise no sector imobiliario em braga habitacao construcao civil alfredo cunha

A imobiliária americana de luxo The Agency, conhecida pela série da Netflix "Buying Beverly Hills", está a entrar em Portugal e vai contratar 30 pessoas, tendo como objetivo no primeiro ano angariar 500 milhões de euros em imóveis.

Em declarações por escrito à Lusa, Ayres Neto, 'managing partner' (sócio gerente) da agência em Portugal, explicou que "o mercado imobiliário português é muito dinâmico e tem vindo a crescer exponencialmente nos últimos anos".

De acordo com o responsável, "Portugal é um dos destinos preferidos dos estrangeiros para viver e investir, por isso quando a The Agency definiu o seu plano de expansão, Portugal foi dos primeiros países a surgir como prioridade", indicou, realçando que o mercado de luxo tem vindo a crescer a nível nacional.

Ayres Neto destacou que Portugal tem elevadas competências na língua inglesa. Além disso, é procurado "pelo clima, pela segurança, pela estabilidade económica e social, pela gastronomia, pela oferta cultural e natureza sem igual", indicou, apontando ainda a "educação pública e privada, e um sistema de saúde público e privado de elevada qualidade", bem como a segurança.

Além disso, realçou, "oferece uma porta de entrada para a Europa, especialmente para cidadãos de outros continentes".

Segundo o responsável, a The Agency está em Portugal "com objetivos ambiciosos" e contando com uma "equipa multicultural e multilíngue, de mais de 12 nacionalidades diferentes, que falam 13 idiomas distintos".

Ayres Neto adiantou que o objetivo para o primeiro mês de atividade passa por "100 imóveis angariados, num valor total de 200 milhões de euros", e que a empresa vai "iniciar o seu caminho com uma equipa de cerca de 30 consultores".

Em Portugal, o primeiro escritório da imobiliária está localizado na Barata Salgueiro, nas imediações da Avenida da Liberdade, na capital, visto que o grupo acredita que a zona da grande Lisboa é seu principal mercado.

"Contudo, Portugal não é apenas Lisboa e existem muitas regiões com oferta diferenciada e que são apetecíveis para os clientes da The Agency. Por isso, neste momento, a nossa empresa já vai estar representada quer no Algarve, quer mais a norte, com agentes conhecedores dessas áreas geográficas", destacou o responsável.

Para o primeiro ano, indicou, "a expectativa é enorme", tendo o objetivo de "ultrapassar os 1.000 imóveis angariados, com um valor aproximado de 500 milhões de euros e um objetivo de faturação de seis a oito milhões de euros".

Além disso, também no primeiro ano, a empresa quer alargar a presença no território continental, ou seja, "abrir mais escritórios físicos, sendo que o segundo está previsto para Cascais e depois, em 2024", a The Agency chega ao Algarve e também ao Porto.

A The Agency, fundada por Mauricio Umansky, está atualmente presente nos Estados Unidos, Canadá, México, Caraíbas e Holanda, "quer com escritórios próprios, quer em regime de 'semi-franchise'", segundo Ayres Neto.