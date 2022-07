Imobiliária digital Casa No Minuto quer faturar três milhões de euros no primeiro ano de atividade

Imobiliária digital quer faturar três milhões no primeiro ano © Orlando Almeida/Global Imagens

A Casa No Minuto, uma imobiliária digital recém-chegada ao mercado, anunciou esta segunda-feira que prevê investir 500 mil euros e faturar três milhões de euros no primeiro ano de atividade.

Em comunicado, a empresa avança que, "numa fase inicial, vai atuar na Área Metropolitana de Lisboa, mas tem como objetivo, no decorrer do ano de 2023, operar em todo o território nacional".

Com um investimento previsto de cerca de 500 mil euros durante os primeiros 12 meses de atividade, a Casa No Minuto estima faturar cerca de três milhões de euros no mesmo período e, até ao final do ano, contratar cerca de 15 novos colaboradores para a sua equipa.

Propondo-se "revolucionar e inovar o mercado imobiliário português", a marca pretende posicionar-se no mercado como "moderna, pragmática e ágil, que procura simplificar os processos e economizar o tempo dos consumidores quando se trata de comprar, vender ou alugar casa".

Para marcar a sua entrada no mercado, a empresa lançou o que apresenta como "o primeiro 'Drop' Imobiliário em Portugal".

"Esta ativação de lançamento irá realizar-se de 18 de julho a 05 de agosto, através de um 'microsite' agregado à plataforma da Casa No Minuto e consiste na oportunidade de adquirir um imóvel (tipologia T2) na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, com um desconto de 100.000 euros sobre o seu valor de mercado", explica.

Os interessados devem aceder ao microsite e efetuar o registo, após o que irão receber um 'email' de instruções onde constará o 'smart link' que será o seu acesso exclusivo ao 'Drop'. Posteriormente, o participante terá de convidar amigos e conhecidos para se registarem no 'website', usando o seu 'smart link'.

De acordo com a imobiliária, "por cada pessoa que se registe de uma forma válida na campanha (dados pessoais verdadeiros e confirmados) através do 'smart link', será atribuído um ponto a quem convidou, ou seja, a quem enviou o 'smart link'".

Durante o decorrer da ação, os participantes irão receber 'emails' com informações relativas ao prémio (tipologia, área do imóvel, fotografias, entre outros) e o participante que, no dia 05 de agosto, às 16:00 horas, tiver conseguido o maior número de registos no 'website', através do seu 'link pessoal', será selecionado como vencedor.

"A transformação digital é cada vez mais uma prioridade no setor imobiliário, por isso estamos muito orgulhosos por ver este projeto nascer e por marcarmos a nossa entrada no mercado com uma campanha inovadora, nunca antes realizada em Portugal. Foi a pensar em todos os consumidores, que tanto procuram estar informados sobre as movimentações do mercado imobiliário, como comprar, vender ou alugar casa, que surgiu a Casa No Minuto", afirma o diretor geral da imobiliária, citado no comunicado.

"Este é um desafio pelo qual muito ansiámos, estando confiantes de que podemos trazer um novo olhar sobre o mercado imobiliário", acrescenta Miguel Santos.