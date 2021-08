Imobiliária Grão-Pará agrava prejuízo para 154.501 euros até junho

CMVM © JOSƒ PEDRO MONTEIRO

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na primeira metade do ano, os proveitos operacionais do grupo fixaram-se em 3.796 euros, abaixo dos 4.275 euros do mesmo período de 2020.

Por sua vez, os custos operacionais ascenderam a 38.831 euros, quando no primeiro semestre do ano anterior tinham sido de 38.337 euros.

Entre janeiro e junho, o resultado operacional da construtora foi negativo em 35.035 euros, enquanto, no período homólogo, foi negativo em 34.062 euros.

Já os investimentos financeiros ficaram inalterados em 324.744 euros.

Em 30 de junho, os financiamentos bancários do grupo situaram-se em 11.845.311 euros, abaixo dos 11.883.311 euros verificados na mesma data de 2020.