Grupo Mercan constrói hotel no antigo centro empresarial de Alfragide

O centro empresarial de Alfragide integra três edifícios. Tem perto de 5 mil metros quadrados de área de construção. © D.R.

O grupo Mercan adquiriu por mais de cinco milhões de euros o centro empresarial de Alfragide com o objetivo de desenvolver o seu primeiro projeto hoteleiro em Lisboa.

O imóvel, constituído por três edifícios - dois deles de serviços, com 3727 metros quadrados, e um armazém, com 1188 metros quadrados - inseridos num terreno com uma área total superior a 6800 metros quadrados foi vendido pela Altamira Portugal, gestora de créditos e ativos imobiliários.

O grupo Mercan, com sede no Canadá e atividade em Portugal desde 2015, tem atualmente treze projetos em Portugal, em localizações como Porto, Gaia, Matosinhos, Amarante e Évora.

"Este é o nosso primeiro projeto em Lisboa. Vem reforçar a nossa aposta no setor do turismo e o impacto positivo que queremos ter na economia do país, somando-se aos restantes projetos hoteleiros que estamos a desenvolver e que terão um peso relevante na criação de emprego, tanto nas fases de desenvolvimento e construção, como na futura gestão hoteleira, que será de longo prazo", diz em nota enviada às redações Jordi Vilanova, vice-presidente do grupo Mercan.

João Ribeiro, diretor de real estate da Altamira Portugal, diz na mesma nota que "para este ativo já estava em curso um processo de transformação para novas edificações", sendo que o investimento do grupo Mercan demonstra que "o desenvolvimento de projetos hoteleiros continua a ser uma tendência no setor imobiliário.