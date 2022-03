30% dos anúncios para arrendar casa só duram uma semana

Vista de Lisboa (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cerca de 30% das casas arrendadas no mês de fevereiro através do Idealista estiveram menos de uma semana no mercado, segundo os dados avançados pelo portal imobiliário. O estudo revela ainda que 22% das casas demoraram entre duas semanas e um mês para serem arrendadas, 21% entre um mês e três meses, 10% entre três meses e um ano e 17% mais de um ano.

A capital de distrito onde se registaram mais arrendamentos expresso (casas que se arrendaram em menos de uma semana) foi Leiria (49%), seguindo-se Aveiro (46%), Porto (42%), Santarém (41%), Funchal (39%), Coimbra (33%), Braga (32%) e Setúbal (31%). Também Faro acompanhou a média nacional, com 30% das casas a serem arrendadas neste espaço de tempo.

Já a registar uma menor tendência deste tipo de arrendamento, encontram-se Castelo Branco e Viana do Castelo, com 19%, Lisboa e Viseu, com 22% e 29%, respetivamente.

No que respeita aos distritos, durante o mês de fevereiro 43% das casas no Porto e em Santarém foram arrendadas em menos de uma semana. Na mesma linha, estão Aveiro (41%), Ilha da Madeira (38%), Évora (36%), Vila Real (36%), Coimbra, Braga e Leiria (31% nos três distritos) e Viseu (30%).

O distrito de Faro foi onde se registou uma menor percentagem de arrendamentos expresso, com apenas 23% das casas a serem arrendadas no espaço de uma semana, seguindo-se Setúbal (24%), Lisboa (25%), Castelo Branco e Viana do Castelo (27% em ambos os distritos).