Agência dos milionários viajou para Portugal

The Agency fez vendas de ouro em Los Angeles. © Getty Images via AFP

Vender casas já não é apenas um negócio entre o proprietário, o comprador e o agente imobiliário. A atividade ganhou interesse mediático, glamour e despertou a curiosidade de todos. São as residências de luxo, os milhões e milhões transacionados com aparente facilidade, o segredo do que se passa nos bastidores. Um mundo que Mauricio Umansky, fundador e CEO da rede imobiliária de luxo norte-americana The Agency, já levou para a Netflix. Umansky e a sua rede imobiliária são bem conhecidos do outro lado do Atlântico e preparam-se para ganhar notoriedade em Portugal. "A beleza natural de Portugal, a sua rica cultura e história, bem como o seu aumento de popularidade não só na Europa, mas também para compradores internacionais nos EUA, Ásia, entre outros" captou a atenção da marca, diz John Thorpe, vice-presidente de vendas e suporte para a Europa da The Agency.

A rede que em pouco mais de dez anos se distinguiu por mediar a venda de casas de valor acima dos 20 milhões de dólares (cerca de 18,7 milhões de euros) tem agora um escritório em Lisboa, nas proximidades da Avenida da Liberdade, e perspetiva expandir a sua ação para Cascais, Porto, Algarve e ilhas. Em Portugal, não será Mauricio Umansky o rosto da The Agency, mas os padrões de conduta e qualidade que imprimiu à sua rede imobiliária estão assegurados por Ayres Neto, "um veterano da indústria" e "uma das mais famosas autoridades imobiliárias" no país, diz John Thorpe. Em terras lusas, garantir um curriculum como o de Umansky - onde constam operações como a mansão da Playboy, o primeiro imóvel em Los Angeles a ser vendido por mais de 100 milhões, as residências de Michael Jackson, Michael Jordan e Prince, ou o Walt Disney Estate - não será fácil, mas as expectativas são acima de tudo vender "experiências". Como afirma o responsável pela marca na Europa, "o luxo não é apenas um preço" e, por isso, a carteira de imóveis quer espelhar "um pouco de tudo o que este incrível país tem para oferecer", desde apartamentos urbanos a casas de praia e propriedades vinícolas.

Nesta fase de estreia no mercado nacional, a The Agency arranca com um portefólio de cerca de 65 imóveis, a um preço médio de 1,8 milhões de euros. Mas Ayres Neto tem um plano de negócios mais ambicioso. No primeiro ano de atividade, "estimamos ter cerca de mil imóveis em carteira, que podem valer 500 milhões de euros" e "faturar seis a oito milhões de euros", adianta o sócio gerente da The Agency Portugal. O objetivo é concretizar a venda de 200 residências, contando com o apoio de uma equipa de três dezenas de colaboradores, composta por mais de 12 nacionalidades e que fala um total de 13 idiomas. Este núcleo duro da marca será também apoiado pela notoriedade do fundador. É que hoje Maurício Umansky e a família são figuras públicas nos Estados Unidos e as estrelas da série em jeito de reality show "Buying Beverly Hills", da Netflix. Na televisão, mostram como é o dia-a-dia na The Agency, o que é preciso para trabalhar na rede e, claro, o imobiliário de luxo de Los Angeles.

Fundada em 2011 e somando transações de mais de 57 mil milhões de dólares (mais de 53 mil milhões de euros), a marca está a acelerar a sua expansão internacional. Depois de se instalar na Holanda, Portugal foi escolhido como segundo mercado de aposta na Europa. É que o país é visto como um "sonho", que envolve "mais qualidade de vida, mais segurança, mais tempo para estar com os nossos e com os outros", diz Ayres Neto, que viveu 20 anos nos Estados Unidos e também escolheu Portugal para mudar de vida. A estes atributos, John Thorpe soma os preços acessíveis e o baixo custo de vida.

Com o radar focado nas oportunidades de crescimento internacional, a The Agency tem estado imparável na sua expansão. Desde o ano passado, abriu 27 novos escritórios, totalizando atualmente uma rede de 70 espaços entre os EUA, Canadá, México, Caraíbas e Europa.