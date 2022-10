Algarve é uma das regiões favoritas dos investidores imobiliários estrangeiros

Praia da Rocha, Algarve © Gerardo Santos/Global Imagens

A região de eleição por parte de investidores estrangeiros é o Algarve, sendo que em Portimão, nove em cada dez aquisições de propriedades intermediadas pela Engel & Völkers foram realizadas por compradores estrangeiros, provenientes de países como a Alemanha, a Inglaterra e a Suécia. Vilamoura, Quarteira, Carvoeiro, Porches e Tavira são as regiões algarvias que se seguem na lista. Só depois é que vem Lisboa, avança a imobiliária esta quinta-feira em comunicado.

Estes são dados divulgados pela imobiliária Engel & Völkers no market report e que revelam que no primeiro trimestre do ano 5,9% das transações foram realizadas envolvendo compradores estrangeiros.

"Quase metade dos investidores estrangeiros pertencem à União Europeia e as transações com compradores com domicílio fiscal na UE aumentaram 72,3%. No relatório, verifica-se que o preço médio de vendas de alojamentos adquiridos por investidores estrangeiros fixou-se nos 2105 euros por metro quadrado (m2)", avança a imobiliária em comunicado.

Vilamoura e Quarteira seguem-se a Portimão, sendo que os compradores estrangeiros representaram 75% das operações, e a maior parte dos investidores estrangeiros são franceses e suecos. A zona do Carvoeiro e Porches atrai mais compradores franceses e suíços. Já em Tavira, a procura é feita por holandeses, suíços, norte-americanos, irlandeses e franceses.

No que diz respeito à capital lisboeta, Alcântara, Parque das Nações, Penha de França e São Vicente são as zonas que mais atraem investidores estrangeiros.

Em contraste, o Porto ainda é algo 'desconhecido' para a grande maioria dos compradores estrangeiros. No entanto, há procura em algumas zonas como na Foz do Douro e o centro histórico.

A zona Oeste é, em sentido contrário, "um paraíso ainda por descobrir para muitos dos investidores estrangeiros em Portugal", sendo que é uma forte aposta de investidores nacionais. Mas Óbidos já conta com uma grande percentagem de investidores britânicos, sendo que registou uma diminuição graças ao Brexit, explica o comunicado.

O presidente da Engel & Völkers para Espanha, Portugal e Andorra, Juan-Galo Macià, afirma que "em 2022 continua a registar-se um crescente interesse de investidores estrangeiros no mercado imobiliário em Portugal. É a região do Algarve que regista um maior investimento por parte dos investidores estrangeiros, por norma atraído pelo clima do país e pela proximidade e qualidade das praias da costa algarvia. Por outro lado, o Porto e o Oeste apresentam um grande potencial de crescimento".