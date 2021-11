Antigo restaurante Mónaco reconvertido em hotel e à venda por 8 milhões

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Novembro, 2021 • 15:04 Partilhar este artigo Facebook

O antigo restaurante Mónaco, em Caxias, Oeiras, e que se encontra em fase de reabilitação e reconversão para unidade hoteleira de quatro estrelas está a ser comercializado pelo Maxgroup, da rede Remax.

O empreendimento, que mantém o nome da curva que o ladeia, será constituído por 54 quartos, restaurante, salas de conferência, spa, piscina e telhado e bar que contarão com "vistas privilegiadas", segundo um comunicado hoje divulgado.

No site da Remax, é possível ver que o hotel está à venda por oito milhões de euros. "O edifício, que deu nome a uma curva da estrada que lhe passa em frente, está abandonado e muito degradado, com este projeto o imóvel ficará irreconhecível para quem tantas vezes faz a Marginal, EN6", lê-se no anúncio.

A Maxgroup assinala que o imóvel, um "ícone da diversão noturna na Marginal entre as décadas de 1950 e 1990", está "devoluto há mais de 10 anos" e, através de Luís Silva, da sua direção de empreendimentos, assinala que "é uma oportunidade imperdível de investimento no centro de Caxias".