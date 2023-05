APEMIP lança portal imobiliário com carteira de 90 mil casas. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária (APEMIP) lançou o Casa Yes, "um portal imobiliário para profissionais da mediação, que pretende tornar-se numa referência no setor", revela a instituição num comunicado enviado esta terça-feira às redações.

"O objetivo é criar uma plataforma de qualidade para quem procura imóveis, mas também para quem os promove, já que toda a informação do portal é desenvolvida e fiabilizada, exclusivamente por profissionais da mediação", destaca a associação.

O Casa Yes "vai iniciar a sua atividade com uma carteira de 90 mil imóveis e um investimento de 2 milhões de euros em publicidade", sendo que "todas as empresas presentes no portal tiveram de subscrever um código deontológico e de seguir um manual de boas práticas", lê-se na mesma nota.

"Estava na altura de a mediação ter o seu próprio portal imobiliário, com algumas particularidades específicas, e uma que desde logo ressalvamos: no Casa Yes só existem imóveis da mediação, circunscritos a esta mesma plataforma. Acreditamos que o Casa Yes pode tornar-se num verdadeiro parceiro da mediação imobiliária, ajudar a promover o profissionalismo e a qualidade do setor, trazendo mais confiança e credibilidade ao mercado", sublinha Paulo Caiado, presidente da APEMIP.

Para além de poder ser consultado pelo público em geral, o Casa Yes "permitirá agilizar procedimentos de comunicação entre as empresas presentes no portal", uma vez que "disponibiliza novas funcionalidades, através das quais, os mediadores poderão partilhar informação diretamente entre si e ter acesso a informação sobre partilha de negócios", explica a APEMIP, em comunicado.

"Esperamos, por isso, que o Casa Yes seja disruptivo e um estímulo para que as pessoas possam recorrer à mediação e a vejam como a opção mais segura para as suas decisões", sublinha Paulo Caiado.

A APEMIP criou ainda a sociedade anónima Casa Yes, SA, "que será responsável pela gestão da plataforma, e abriu a possibilidade de os associados e outras entidades poderem investir na compra de ações".