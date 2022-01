Aquila Capital lança fundo logístico para Portugal, Espanha e Itália

O Azambuja Green Logistics Park é o primeiro investimento. © D.R.

A Aquila Capital acaba de anunciar o lançamento do fundo Aquila Capital Southern European Logistics (ACSEL), com um volume de investimento alvo de 1,5 mil milhões de euros, focado nos mercados de Portugal, Espanha e Itália.

O primeiro investimento é um ativo logístico de 115.000 metros quadrados na Azambuja - o Azambuja Green Logistica Park -, que já tem assegurado o pré-arrendamento em 70% a um inquilino blue-chip.

"A estratégia do fundo centra-se em investimentos numa carteira diversificada de ativos imobiliários logísticos em países do sul da Europa, incluindo Portugal, Itália e Espanha", revelou esta segunda-feira em comunicado a Aquila Capital.

O volume de investimento alvo é de 1,5 mil milhões de euros "com um rácio máximo de dívida (LTV) de 50%", adiantou.

O fundo vai focar-se em "propriedades logísticas modernas e energeticamente eficientes, construídas e operadas segundo os mais elevados padrões de eficiência energética e proteção ambiental, que criam valor acrescentado ao conjugarem fatores como sustentabilidade, condições de aluguer atrativas e localizações estratégicas".

Os critérios de seleção do fundo "incluem a proximidade de centros de transporte, minimizando as emissões de carbono relacionadas com o transporte e cumprindo as normas de construção sustentável, que incluem a certificação BREEAM, a instalação de painéis fotovoltaicos no telhado e a compensação das emissões de CO2".

O fundo é lançado com um volume de capital comprometido de 330 milhões de euros angariados junto de investidores institucionais internacionais, incluindo a SCI Primonial Capimmo. O objetivo é mobilizar o capital do "first close" no prazo de 18 meses.

"Temos vindo a registar um interesse crescente entre os investidores institucionais em ativos imobiliários sustentáveis, incluindo centros logísticos. O fundo Aquila Capital Southern European Logistics fornece uma resposta a esta procura, concentrando-se nos mercados do sul da Europa, onde existem ainda muitas oportunidades, devido à necessidade de espaço de armazenamento moderno e em grande escala", afirma no comunicado Roman Rosslenbroich, CEO e cofundador da Aquila Capital.