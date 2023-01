Arrendar casa em Lisboa é mais caro que em Madrid e tão dispendioso como em Barcelona

O aumento do valor das rendas deve-se sobretudo à falta de oferta no mercado. © Artur Machado/Global Imagens

Os valores praticados no mercado de arrendamento de Lisboa sofreram um aumento de 36,9% no último ano, atingindo um preço médio de 21 euros por metro quadrado. Com esta subida, arrendar casa na capital portuguesa ficou com um custo semelhante ao praticado em Barcelona e mais caro do que em Madrid (17 euros/m2). Aliás, o aumento verificado em Lisboa é o mais elevado quando comparado com os registados em Paris, Milão, Madrid e Barcelona​​​​.

Os dados são da Casafari, plataforma especializada em informações estatísticas do mercado imobiliário europeu, que esta quinta-feira divulgou as conclusões do seu Relatório do Mercado Residencial para o 4º trimestre de 2022.

Segundo o estudo, que teve por base os dados de 180 mil imóveis disponíveis online e registados na plataforma nas cidades de Lisboa, Paris, Milão, Madrid e Barcelona, o forte crescimento nos preços de arrendamento deve-se "a um défice de oferta generalizado".

As rendas nas cinco cidades analisadas no relatório aumentaram em média 17,9% à data de dezembro de 2022, face ao período homólogo.

Em dezembro do ano passado, Paris liderava o preço médio de arrendamento por metro quadrado, com um valor de 41 euros. A uma distância considerável estão Milão (23€/m2), Barcelona (21€/m2), Lisboa (21€/m2) e Madrid (17€/m2).

Para a Casafari, "o défice de oferta estrutural existente continuará a impulsionar o crescimento das rendas na maioria das principais cidades em 2023". Já o mesmo não deverá suceder nos preços para aquisição de casas. A plataforma prevê uma estabilização ou mesmo uma ligeira quebra em Lisboa, Madrid, Barcelona, Paris e Milão.

No fim do ano passado, Lisboa apresentava preços médios de venda por metro quadrado de 4.947 euros, superiores a Madrid (4.009€/m2), Barcelona (4.208€/m2) e Milão (4.773€/m2). Paris mantém-se como a cidade mais cara, com valores médios de 12.551€/m2.

Os preços de venda aumentaram em média 4,5% em 2022 face ao exercício anterior nas cidades analisadas no relatório. Em Madrid registou-se a variação mais acentuada, com os preços a subir 8,1%, seguindo-se Lisboa (+7,1%) e Barcelona (+6,6%). Milão registou um crescimento modesto de 2,2% e, em sentido inverso, Paris viu os preços caírem 1,7%.