Avaliação bancária na habitação aumentou quase 14% em 2022

Avaliação bancária na habitação com subida de quase 14% em 2022 (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

O valor mediano da avaliação bancária na habitação fixou-se, no ano passado, nos 1400 euros por metro quadrado (euros/m2), o que corresponde a um aumento de 13,7% relativamente ao ano anterior, segundo dados avançados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O inquérito à avaliação bancária na habitação dá conta de que o Algarve apresentou a variação mais intensa (16,7%), sendo que se verificou um aumento em todas as regiões do País. Os Açores registaram a menor subida (8,8%).

Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária aumentou 14,6% e nas moradias 11%, para 1558 euros/m2 e 1116 euros/m2 (1359 euros/m2 e 1005 euros/m2, em 2021), respetivamente.

Número de avaliações bancárias em queda

Pelo sétimo mês consecutivo, em dezembro o número de avaliações bancárias consideradas diminuiu, fixando-se agora nos 24,2 mil, o que corresponde a uma queda de 20,2% face a igual período do ano anterior e menos 27,0% que em maio do ano passado, mês em que se registou o máximo.

Ainda em dezembro, o valor mediano de avaliação bancária situou-se nos 1458 euros/m2, mais 6 euros do que no mês anterior (0,6%), o que representa uma subida de 13,5% face ao mesmo período do ano passado. O maior aumento no último mês do ano passado verificou-se no Algarve (1,8%) e o menor no Alentejo (0,4%).

"No mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1 633 euros/m2, tendo aumentado 15,1% relativamente a dezembro de 2021. Os valores mais elevados foram observados no Algarve (2 026 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1 939 euros/m2), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (1 057 euros/m2). A Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (18,5%), ocorrendo o menor (13,2%) no Norte", destaca o INE.