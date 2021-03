Avenue arranca com projetos de 300 milhões a olhar para a classe média

Fachada do futuro empreendimento Villa Infante, em Lisboa. © D.R.

Até agora focada nas casas de luxo, a Avenue está a preparar novo ciclo de investimentos para Lisboa e Porto, que irá ascender a 300 milhões de euros e integrar projetos para a classe média. A empresa, detida pela gestora de fundos Aermont, está na fase final de aquisição de dois terrenos em Lisboa, onde pela primeira vez vai desenvolver edifícios habitacionais de raiz para o segmento médio e médio-alto, e está a estudar outro investimento. Aniceto Viegas, diretor-geral da Avenue, não desvenda as localizações, mas adianta que são empreendimentos cujo investimento unitário ronda 50 milhões e que integram a construção de perto de 100 casas. O objetivo é avançar com as obras em 2022. No Porto, está também a olhar para oportunidades e admite lançar dois investimentos residenciais com foco no segmento médio e médio-alto.

Sem descurar os projetos prime, a Avenue decidiu apostar na criação de produto para a classe média. Como adianta Aniceto Viegas, o país tem um problema de escassez de casas: as estimativas apontam para uma falta de 15 a 20 mil. Em Portugal, só 15% das transações anuais são casas novas (85% usadas), quando noutros países europeus o peso está nos 20% a 25%. "Temos carência, na realidade, de casas em todos os segmentos", diz. Neste racional, a Avenue, que tem atuado na reabilitação de edifícios, definiu como estratégico avançar ainda com construção nova. Segundo o gestor, o terceiro ciclo de investimentos em Portugal arranca em 2022 e inclui 150 milhões de capitais próprios para comprar terrenos e valor semelhante de financiamento (banca) para construção.

Palácio transforma-se em villa

A Avenue, que se estreou em 2015 no mercado português, terminou há uns meses a reabilitação do antigo edifício do Diário de Notícias, na Av. Liberdade, Lisboa, um projeto ainda do primeiro ciclo de apostas no país. O 266 Liberdade integra 34 apartamentos e loja, um investimento de 45 milhões. Segundo Aniceto Viegas, mais de 65% das casas estão vendidas e quase metade dos compradores são portugueses - 20% brasileiros e 33% de outras nacionalidades, incluindo três ao abrigo de vistos gold. A penthouse T5, de 400m2, a que somam quase 500 de área exterior com piscina privativa, foi recentemente comprada por um empresário estrangeiro. O valor da transação e a identidade do proprietário são confidenciais, mas o preço médio do metro quadrado neste edifício é de 9500 euros.

Em fase de lançamento, está um novo projeto em Lisboa: o Villa Infante. O empreendimento, que resulta da recuperação do antigo Palácio Sasseti (onde funcionava até há meses a Cuf Infante Santo), vai ser alvo de um investimento de 65 milhões que o transformará num condomínio fechado com 76 casas entre T1 e T4, com um espaço verde central. Segundo Aniceto Viegas, a construção arranca já neste mês e a comercialização até fim de junho. O pricing ainda não está definido, mas serão habitações para os segmentos médio-alto e alto. "É uma zona tradicionalmente muito valorizada em Lisboa, e as casas terão vista para o rio e para a Estrela."

O Villa Infante integra o segundo ciclo de investimentos da Avenue em Portugal, que se iniciou com o projeto de escritórios Exeo, em Lisboa. Nesta segunda fase há um reforço da aposta no Porto, onde a promotora já tinha sido responsável pela reabilitação do emblemático edifício que albergou O Comércio do Porto. Na Invicta, a empresa está a construir o 5º Porto, próximo do rio Douro, que integra 98 apartamentos e está orçado em 40 milhões. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2022, com a comercialização a começar em abril e preço médio de 4900 euros o metro quadrado.

Também na segunda cidade do país, arrancou o desenvolvimento do Bonjardim, projeto de reabilitação que reúne habitação e retalho num quarteirão emblemático da Baixa portuense, a que se junta uma unidade hoteleira a cargo do parceiro The Student Hotel. Os 86 apartamentos, num investimento de 57 milhões, vão para o mercado em abril, a 5 mil euros o metro quadrado. Estes produtos orientados para famílias visam disputar o interesse de compradores nacionais e estrangeiros.

Foco nas grandes cidades

A Avenue mantém o foco de investimento em Lisboa e Porto. "Estão no mesmo campeonato, são cidades muito interessantes" para investidores, diz o gestor. Lisboa é reconhecida internacionalmente, mas desde 2017 os compradores já não olham só para a capital. O Porto tem atraído residentes não habituais, nomeadamente franceses e espanhóis, mas também brasileiros e norte-americanos, com os golden visa. A associação do Vinho do Porto à cidade "é um instrumento de comunicação muito forte" nos mercados externos.

Há seis anos em Portugal, a Avenue responde por um volume acumulado de investimento superior a 600 milhões e onze projetos. As vendas médias anuais rondam 70 a 100 milhões, dependendo da carteira em comercialização. Segundo Viegas, a pandemia não teve impacto relevante no volume de negócios, mas abrandou os ritmos. Os preços não sofreram pressão e neste ano espera-se uma "franca retoma a partir do segundo semestre".