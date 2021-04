BCP quer vender 111 hectares no centro da Amadora

© D.R.

O Millennium bcp colocou à venda um conjunto de terrenos no centro da Amadora, que totalizam 111 hectares. Esta propriedade oferece a possibilidade de construção de 250 mil metros quadrados acima do solo.

O banco liderado por Miguel Maya está a trabalhar com a Câmara da Amadora na definição de subunidades com vista à promoção de projetos residenciais de média e alta densidade destinados à classe média, divulgou esta terça-feira a Cushman & Wakefield, consultora responsável em exclusivo pela comercialização dos terrenos.

A futura ocupação deste espaço integrará também soluções de comércio e serviços de proximidade, bem como espaços verdes e de lazer.

A propriedade situa-se junto ao centro da cidade e desenvolve-se ao longo da freguesia da Mina, desde a linha de caminho-de-ferro até ao bairro dos Moinhos da Funcheira.

O projeto tem características para representar "a mais importante bolsa para promoção residencial para a classe média da Grande Lisboa nos próximos anos", adianta o comunicado enviado às redações.

"Estes terrenos reúnem as melhores condições para o desenvolvimento do tão falado conceito da cidade de 15 minutos", isto é, "onde tudo pode ser alcançado em, no máximo, 15 minutos, seja a pé, de bicicleta ou de transporte público", refere ainda a nota.

Para Ana Gomes, partner e diretora da Cushman & Wakefield em Portugal, "esta é uma rara oportunidade de promoção futura com escala numa localização suburbana excecional a um preço extremamente competitivo e numa zona cada vez mais estratégica, especialmente considerando a necessidade crescente de habitação moderna e flexível para a classe média".