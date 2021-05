Belgas da Besix Red investem 110 milhões em projeto residencial na Praça de Espanha

O projeto integra um conjunto de equipamentos parautilização comum dos moradores, incluindo piscina.

Os belgas da Besix Red e da Compagnie Du Bois Sauvage, parceira financeiro, estão prestes a arrancar com a construção do projeto residencial Duuo, junto à Praça de Espanha, em Lisboa, um investimento global de 110 milhões de euros.

O Duuo, o primeiro investimento do grupo Besix Red em Portugal, contempla dois edifícios, num total de 280 apartamentos, entre T1 e T4, 420 lugares de estacionamento e comodidades como piscina, jardim, ginásio, sala polivalente onde os futuros moradores podem organizar reuniões de condomínio, eventos privados e até trabalhar, e um parque para bicicletas.

A construção do primeiro edifício arranca no final de setembro e a previsão aponta para a sua conclusão no último trimestre de 2023. A segunda fase inicia-se no verão do próximo ano e estará operacional no terceiro trimestre de 2024, disse ontem Nicolas Goffin, diretor geral da Besix Red em Portugal, na apresenção em formato digital do investimento.

O projeto já entrou em fase de pré-venda. Segundo o responsável do grupo, os apartamentos têm diferentes dimensões para responder a distintas necessidades, havendo o que, por exemplo, designa de T1 compacto, e seis penthouses (residências na cobertura) com piscina privada.

Os preços começam nos 289 mil euros. Para comprar uma das penthouses é preciso um mínimo de quase dois milhões de euros.

Segundo Nicolas Goffin, o projeto tem como foco o cliente português, sendo que esta fase inicial de comercialização está a decorrer "acima das expetativas" e os nacionais representam "mais de 90% das reservas". "Estamos muito felizes com o resultado", sublinhou.

O grupo belga Besix Red está já a dar os primeiros passos para o desenvolvimento de um segundo projeto, agora na zona do Oriente, em Lisboa, também orçado em 110 milhões de euros. Segundo Nicolas Goffin, esse empreendimento terá um carácter misto, ou seja, componentes residencial e de retalho.

O Porto é a outra cidade portuguesa que está no radar do grupo. Como adiantou, "já estudámos vários projetos, estamos a olhar com interesse, mas ainda não concretizamos nada". O gestor sublinhou que, tanto para Lisboa como para o Porto, estão a olhar numa perspetiva mais metropolitana. "Na Grande Lisboa, estamos a olhar da Luz até Cascais", exemplificou.

O grupo Besix Red, que está presente na Bélgica, Luxemburgo, Holanda, França e Portugal, tem uma filosofia de investimento mais centrada nas cidades do que nos países. Como disse Gabriel Uzgen, CEO da promotora, "a nossa ambição é investir em cidades caracterizadas por um forte dinamismo sócio-económico e onde existe uma certa vontade de colaboração por parte dos poderes públicos".

No ano passado, o grupo registou um volume de negócios de 92,8 milhões de euros.