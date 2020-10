Belgas da Promiris investem 20 milhões em projeto residencial nas Antas

O empreendimento Mira Douro integra dois blocos habitacionais, num total de 54 frações. © D.R.

O grupo belga Promiris vai investir 20 milhões de euros no desenvolvimento do projeto residencial Mira Douro, na zona das Antas, no Porto. A construção arranca no final do ano e deverá estar concluída em julho de 2022.

O complexo integra a construção de dois blocos habitacionais, com um total de 56 apartamentos, numa área total de 8.300 metros quadrados.

Um dos blocos terá 18 frações, entre T3 e T4, e o outro agrega 36 frações, distribuídas por T2 e T3, com áreas entre os 87 e os 195 metros quadrados..

Os preços das casas neste futuro condomínio privado, junto ao Parque de São Roque, oscilam entre os 285 e os 660 mil euros.

Os promotores asseguram vista panorâmica sobre o Rio Douro e a 360º, arquitectura moderna e técnicas de construção com atenção às soluções energéticas e ao isolamento térmico-acústico.

Nas coberturas serão instalados os equipamentos de climatização, exaustão, assim como os painéis solares que poermitirão consumos responsáveis e ecológicos..

Todas as casas terão varandas e, algumas frações, terraços. O projeto contempla estacionamento e dispõe ainda vários espaços comuns, tais como ginásio, sala de cinema e sala de convívio. O condomínio terá um espaço exterior privado com um equipamento lúdico para crianças.

O Mira Douro surge numa zona da cidade com uma vasta oferta de serviços, áreas de lazer, espaços culturais, instituições de ensino, assim como acessos a transportes públicos e às principais autoestradas que servem a cidade do Porto.

Segundo avança Christian Terlinden, diretor da Promiris, em comunicado, o projeto Mira Douro foi "objeto de um cuidado particular nas reuniões com a Câmara para criar um espaço verde alargado com a extensão do Parque Municipal São Roque, ao qual o promotor cedeu três mil e quinhentos metros quadrados para sua extensão, contribuindo assim a criação de um novo "pulmão verde" nas Antas".

O grupo Promiris, presente em Portugal desde de 2017, tem em desenvolvimento sete projetos imobiliários, dos quais cinco entre o Porto e Vila Nova de Gaia.

A comercialização do Mira Douro está a cargo da Predibisa.