Brasileira Rio Capital investe 65 milhões em habitação na Grande Lisboa

Júlio Luz, CEO da Rio Capital © D.R.

A Rio Capital, promotora imobiliária brasileira, prevê investir 65 milhões de euros em projetos residenciais na Grande Lisboa até 2022.

Já em fevereiro, a empresa vai lançar um empreendimento para estudantes no Monte da Caparica, muito perto da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova. A futura residência estudantil terá 330 quartos individuais, todos com casa de banho.

Este ano, arranca também a construção de um edifício residencial em Alcântara, Lisboa, com cerca de 40 apartamentos, entre T1 e T2.

Em construção, está o Vila Viva, empreendimento em Vila Franca de Xira dirigido à classe média portuguesa, a jovens que procuram a primeira casa e a famílias dispostas a viver fora de Lisboa. Este projeto está a ser desenvolvido em consórcio com a promotora Estrutural Group.

O Avenida Living é a mais recente aposta da Rio Capital. O empreendimento da Avenida João Crisóstomo, em Lisboa, representa um investimento de nove milhões de euros e é composto por oito apartamentos de luxo, de tipologias T3, T3 Duplex e T4, e uma loja.

A Rio Capital, que conta dois anos de operação em Portugal, já desenvolveu seis empreendimentos, num volume de aproximadamente 30.000 metros quadrados de construção.

Concluído e todo vendido está o projeto Cruz da Pedra Palace, um palacete do século XVII transformado em condomínio privado de luxo, composto por 13 apartamentos com vista frontal para o rio Tejo, com spa, piscina, ginásio e concierge, junto ao bairro do Chiado.

Para Júlio Luz, CEO da Rio Capital, "o mercado imobiliário pode ter desacelerado com a pandemia, mas em nenhum momento parou, o que demonstra que Portugal é um país altamente seguro e atrativo para investimentos".

Prova disso é o empreendimento Vila Viva, lançado em março de 2020, em pleno início da pandemia. Os "45 apartamentos da primeira fase já foram todos vendidos", revela o gestor, adiantando que dez das 40 habitações da segunda fase também já foram alienadas.