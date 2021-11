Casafari quer captar 17,2 milhões para acelerar expansão europeia

Mila Suharev e Nils Henning, Co-CEO e CEO da Casafari. © D.R.

A Casafari, network de dados imobiliários, estendeu a sua ronda de investimento Série A para 20 milhões de dólares (17,2 milhões de euros ao câmbio atual), anunciou a startup em comunicado.

A ronda inclui já um investimento estratégico de uma afiliada do Starwood Capital Group, empresa global de investimento privado.

O novo financiamento visa apoiar o crescimento da empresa e os investimentos em data science, produto e engenharia, avançou na nota enviada às redações.

A empresa irá também utilizar o novo capital para expandir as suas operações para a Alemanha, em janeiro de 2022, e ampliar a sua unidade de negócios "Portfolio Solutions" - um novo serviço que permite aos investidores institucionais construírem as suas próprias carteiras personalizadas de investimento em imóveis para arrendamento unifamiliar.

Segundo a Casafari, a parceria com a Starwood Capital proporcionará "uma profunda experiência e especialização no mercado imobiliário, à medida que a empresa for implementando o seu novo serviço de "Portfolio Solutions"".

"Como um dos maiores proprietários residenciais multifamiliares e unifamiliares dos Estados Unidos, estamos orgulhosos de ter a Starwood Capital a bordo", diz no comunicado Nils Henning, fundador e CEO da Casafari.

Mila Suharev, co-CEO da CASAFARI, considera que a parceria com a Starwood Capital permitirá "construir uma empresa líder de mercado que revolucione a forma como as propriedades são transacionadas na Europa".