Casavo capta 400 milhões em ronda liderada pela família Agnelli e banco Sanpaolo

A italiana Casavo foi ao mercado levantar 400 milhões de euros para expandir operações. Do valor amealhado, 100 milhões correspondem a uma ronda de investimento série D e 300 milhões têm origem numa linha de crédito. A proptech, que desenvolve uma plataforma digital para o mercado residencial que adquire imóveis diretamente ao proprietário em sete dias, prevê também escalar o negócio em Portugal ao adquirir e renovar mais imóveis, segundo declarações de Giorgio Tinacci, fundador e CEO da plataforma imobiliária Casavo, ao Dinheiro Vivo.

"O valor total angariado será utilizado para escalar o negócio e consolidar a liderança na Europa", afirma Tinacci. A Casavo tem atividade em Itália e Espanha, além de Portugal. Para o gestor, "a combinação de equity e dívida" não só é "um reconhecimento do crescimento sustentado da empresa" como é um sinal de "confiança" dos investidores. "Esta operação permitir-nos-á consolidar, crescendo nos mercados onde já operamos, nomeadamente, Portugal, Espanha e Itália, e expandir para novos, sendo França a nossa prioridade", revela.

Não obstante, quando Giorgio Tinacci se refere a uma consolidação não significa necessariamente que os dinheiros captados servirão para "fusões e aquisições. "A empresa espera crescer principalmente a partir do zero, embora oportunisticamente possa considerar realizar algumas aquisições relacionadas com a expansão do mercado ou do produto", clarifica.

Dos 400 milhões de euros angariados, Tinacci refere que 100 tiveram origem numa ronda de investimento série D, "a maior alguma vez levantada por uma proptechna Europa até à data". "Foi liderada pela Exor NV, um reputado grupo de investimento europeu controlado pela família Agnelli [dona do clube de futebol Juventus e das fabricantes Fiat e Ferrari]", revela, indicando que os grupos Neva SGR, do grupo Intesa Sanpaolo, a Endeavor Catalyst, a Hambro Perks e ainda investidores privados como Sébastien de Lafond, o fundador da MilleursAgents, também entraram no investimento. Alguns investidores de anteriores rondas - como a Greenoaks ou a Project A Ventures ou 360 Capital - "reforçaram" posição na Casavo.

Quanto aos 300 milhões de euros, a verba surgiu de um financiamento adicional através da contração de dívida, por parte do grupo Intesa Sanpaolo, que se juntou à Goldman Sachs e D.E. Shaw & Co neste tipo de financiamento à Casavo. Tinacci salienta que este crédito pode subir em 190 milhões de euros para apoiar a aposta em novos países.

"A combinação de investidores com diferentes perfis irá proporcionar à Casavo a experiência necessária para potenciar o crescimento futuro da empresa", enquanto o financiamento adicional de 300 em crédito "vai permitir uma redução significativa no custo do capital da Casavo e evidencia a confiança dos investidores institucionais nas bases sólidas do negócio da empresa".

Plano corre como esperado em Portugal

O que está previsto para Portugal com esta operação? Giorgio Tinacci responde o objetivo desta ronda passa, sobretudo, por expandir operações a outros mercados. No entanto, "mas também escalar o negócio em todos os mercados em que atua a empresa, incluindo Portugal".

"Com o impulso dado pelos nossos investidores e a confiança que depositaram no modelo de negócio da Casavo, temos capital para adquirir e renovar mais imóveis e reforçar o nosso negócio a nível nacional", assevera. No caso de Portugal, o balanço "é muito positivo".

"Depois de lançarmos o nosso serviço numa área limitada de Lisboa, já expandimos a nossa área de operações, cobrindo toda a região. As pessoas reconhecem que o setor imobiliário precisa de soluções inovadoras e, por isso, compradores, vendedores e até outros agentes do mercado têm demonstrado muito interesse na proposta de valor que temos para oferecer", contextualiza o fundador e CEO da plataforma imobiliária digital.

"Chegámos com um plano de investimento de mais de 100 milhões de euros para adquirir e renovar imóveis, a curto prazo, e estamos a cumprir o nosso plano inicial de aquisições", prossegue o gestor.

Volvidos setes meses de operação no país, a Casavo já está "a comercializar um primeiro conjunto de apartamentos renovados de diferentes tipologias e para diferentes segmentos". Tinacci espera "realizar mais de uma centena de transações de compra e venda até ao final deste ano".

Como compara Portugal com Espanha e Itália?

O setor no sul da Europa "é muito fragmentado, complexo e offline, sendo que um imóvel demora, em média, 6 meses a ser vendido". Portugal não é exceção neste quadro, de acordo com Giorgio Tinacci.

Em Portugal, "o mercado residencial na área metropolitana de Lisboa tem uma dimensão de transações interessante, fruto da preferência cultural para comprar casa em vez de alugar. Além disso, o parque habitacional na capital encontra-se bastante envelhecido e desatualizado, tendo a grande maioria das casas sido construídas antes dos anos 80". Esta é a caracterização que a Casavo faz da região de Lisboa.

Por isso, a proptech quer ser uma "opção disruptiva" para o setor imobiliário português, contribuindo não só para a comercialização de imóveis, mas também na "renovação de imóveis antigos", uma vez que a empresa também aposta na renovação ou requalificação de casas antes de as colocar no mercado.

"Queremos ser uma plataforma digital holística no setor imobiliário também em Portugal, onde planeamos expandir a nossa oferta de serviços durante os próximos meses, tanto para vendedores como para compradores", conclui TInacci.