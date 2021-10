Castelhana está a recrutar no Porto alavancada em crescimento de 200%

© Leonel de Castro/Global Imagens

A Castelhana, mediadora e consultora imobiliária especializada no segmento prime, está a reforçar a sua equipa no Porto, num momento em que o negócio nesta cidade apresenta crescimentos da ordem dos 200%.

A consultora imobiliária liderada por Patrícia Clímaco já contratou um business development director e um sales chief director para a agência do Porto e, até ao final do ano, quer fortalecer a equipa com mais 20 profissionais.

Pedro Leal, que soma mais de 20 anos de experiência na área comercial, com foco, nos últimos tempos, no segmento de imóveis de luxo, ​​​​​​​vai exercer as funções de business development director.

Pedro Monteiro, também com uma carreira de quase duas décadas no setor imobiliário, será o novo sales chief director do escritório da Castelhana no Porto.

Para Patrícia Clímaco, CEO da Castelhana, estas duas novas contratações vão "contribuir para cimentar o crescimento e a presença da Castelhana no norte do país, um mercado que tem vivenciado um grande crescimento nos últimos anos e no qual queremos estar presentes na máxima força".

Num comunicado enviado às redações, Patrícia ​​​​​​​Climaco adianta ainda que a Castelhana está "a contratar mais 20 consultores este ano, o que demonstra a excelente recetividade do mercado à ambição e solidez do nosso projeto".