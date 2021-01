CBRE expande negócio a setor agrícola e pequenos proprietários

A CBRE lançou a Agribusiness, uma área de negócio que visa servir de ponte entre proprietários de imóveis e terrenos agrícolas e investidores. © Artur Machado/Global Imagens

É com "moderado otimismo" que a CBRE encara o novo ano. Para já, a consultora imobiliária está a disputar 40 operações de investimento, que perfazem um valor global próximo dos 1000 milhões de euros. Francisco Horta e Costa, diretor-geral da CBRE Portugal, acredita que as transações deste pipeline, que integra produtos corporativos, imóveis de rendimento e de promoção, poderão estar concluídas no primeiro semestre do ano. "Há muitos investidores, quer nacionais quer internacionais, que continuam interessados" no mercado português, diz. Ao olhar para este potencial, a empresa decidiu lançar duas novas áreas de negócio no país, a Small Caps e a Agribusiness.

A Small Caps está direcionada para apoiar proprietários com imóveis entre os 500 mil euros e os 10 milhões. Segundo Francisco Horta e Costa, "há a ideia errada que a CBRE só trabalha com grandes investidores e fundos de investimento internacionais, o que não corresponde exatamente à verdade". Com esta área de negócio, a consultora quer apoiar os pequenos proprietários, mas também captar novos targets de investidores, como clientes particulares, family offices e, se possível, também fundos.

Como sublinha, "as taxas de juro estão baixas e prevê-se que continuem baixas, o mercado bolsista comporta alguns riscos, não há alternativas muito satisfatórias de investimento. O produto imobiliário continua a ser mais seguro". A Small Caps, atualmente com uma carteira avaliada em perto de 30 milhões de euros, está direcionada para trabalhar com frações de escritórios, lojas, armazéns e edifícios residenciais. Apesar de só estar ativa desde novembro passado, já foram concluídos três negócios, um dos quais com um investidor francês.

Já no início de 2020, a CBRE decidiu apostar no setor agrícola. A consultora criou a Agribusiness, uma área de negócio que visa servir de ponte entre proprietários de imóveis e terrenos agrícolas e investidores. Segundo Francisco Horta e Costa, a Agribusiness é uma resposta ao movimento que a CBRE foi observando junto dos clientes internacionais de diversificação de investimentos. A pandemia "veio também salientar a resiliência do setor agrícola como investimento", sublinha. A CBRE está já a trabalhar numa transação de uma propriedade agrícola de relevo em Portugal. O responsável adianta que a equipa portuguesa afeta a esta área "encontrou um setor sofisticado e profissional, e bastante interessado em ter interlocutores como a CBRE".

Para este ano, que deve ser encarado com "cautela", Francisco Horta e Costa admite uma boa dinâmica na procura de ativos de logística, impulsionada pela pandemia, e de promoção residencial. Neste capítulo, lembra que há muito interesse dos investidores internacionais por produtos habitacionais para arrendamento.

Ao nível da hotelaria, a CBRE está, neste momento, a assessorar a venda de seis hotéis a estrangeiros, por um preço que reflete o desconto do impacto da pandemia. "Há muitos investidores disponíveis para comprar e inevitavelmente há proprietários com maiores dificuldades que estão a ser forçados a vender".