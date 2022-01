CBRE: Investimento em imobiliário comercial pode atingir os 3750 milhões

Francisco Horta e Costa, diretor-geral da CBRE. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Portugal pode vir a contabilizar este ano um volume de investimento em imobiliário comercial da ordem dos 3750 milhões de euros. As previsões são da consultora CBRE, que esta quinta-feira apresentou o estudo "2022 Portugal Market Outlook", onde aponta que a inflação não terá um impacto significativo nas intenções de investimento dada a elevada liquidez já levantada pelos fundos para aplicar em imobiliário.

Nas perspetivas da CBRE, o investimento em ativos como escritórios, retalho, hotelaria ou logística em 2022 será este ano superior a três mil milhões de euros, dadas as operações em curso e as que prevê que sejam levadas a mercado.

"O setor pode mesmo atingir um valor próximo do recorde de 3.750 milhões de euros, verificado em 2019, face ao interesse generalizado em todas as classes de ativos", considera a consultora liderada em Portugal por Francisco Horta e Costa.

"Iniciamos o ano de 2022 com otimismo e confiança. A segunda metade do ano anterior refletiu uma franca recuperação em todos os segmentos do imobiliário e inclusive máximos históricos em alguns indicadores, pelo que 2022 pode significar a aproximação, ou mesmo o regresso, aos níveis pré-pandemia na generalidade das classes de ativos.", diz em comunicado Francisco Horta e Costa.

Na sua opinião, "o contexto de elevada liquidez para investir no mercado imobiliário aliado a uma procura sólida e ao aumento das rendas e dos preços de venda, assim como a um pipeline interessante de novos projetos, permite-nos encarar o ano com uma perspetiva otimista e de crescimento".

O segmento da logística deverá ser a estrela de 2022. A consultora considera que a rotação de portefólios e a venda de novas plataformas irá refletir-se num valor recorde de investimento. Mas será o segmento de escritórios a atrair o maior montante de capital e registar um crescimento de cerca de 30% em 2022, estima a CBRE.

Os hotéis serão também alvo de elevado investimento nas previsões da CBRE, volume que será alavancado pela transação do portefólio da ECS. Ao contrário do que se previa no início da pandemia, as vendas forçadas de hotéis deverão ser pontuais, diz.

Já os centros comerciais deverão registar um interesse reduzido, mas a procura por supermercados e retail parks, com contratos de arrendamento por períodos longos, deverá aumentar.