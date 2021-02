Century 21. Faturação cresceu para 49 milhões apesar da quebra nas transações em 2020

A transferência de muitos imóveis de Alojamento Local para arrendamento de longa duração influenciou o aumento da oferta e também um ajuste do valor médio de renda, principalmente em Lisboa e Porto. © Unsplash

A Century 21 Portugal registou uma faturação superior a 49 milhões de euros em 2020, uma subida de 4,5% face aos 46,9 milhões obtidos em 2019, num ano marcado pelo confinamento da primavera e pela incerteza económica derivada da pandemia.

O volume de negócios mediado pela rede e em partilha com outros operadores - onde um agente imobiliário representa o proprietário e outro, de outra empresa, representa o comprador - registou um aumento de 1,6 % para os 1,9 mil milhões de euros.

No ano passado, a rede imobiliária respondeu por 12 565 transações de venda de imóveis, o que traduz uma quebra de 4,5% em relação às 13 160 efetuadas em 2019.

O segundo trimestre - marcado pelo primeiro confinamento do país para travar a pandemia - foi o que "mais contribuiu para a diminuição de operações de venda", sublinha a rede liderada por Ricardo Sousa.

Segundo avança em comunicado, o valor médio dos imóveis vendidos na Century 21 Portugal fixou-se nos 170 500 euros a nível nacional, um incremento de 6,9%. As tipologias mais procuradas continuam a ser os T2 e os T3.

Para Ricardo Sousa, "esta subida do valor médio dos imóveis transacionados é uma consequência direta da falta de oferta no segmento médio e médio baixo, uma situação que coloca ainda maior pressão na taxa de esforço dos portugueses para aquisição de casa".

O gestor destaca também que se verificou "uma maior dinâmica do mercado imobiliário nas cidades e zonas suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa e da Área Metropolitana do Porto, onde registámos níveis superiores de procura e do número de transações efetuadas".

Esse movimento provocou um aumento do valor médio dos imóveis vendidos, como é exemplo Setúbal, onde se registou um crescimento de 22% do valor médio.

Nas cidades e regiões com forte componente turística e transações internacionais verificou-se uma ligeira descida do valor médio dos imóveis vendidos, como foi o caso de Faro.

Rendas descem em 2020

Já o número de operações de arrendamento apresentou uma subida de 5%, seguindo a tendência crescente registada em 2019. No ano passado, a Century 21 concretizou 2 685 operações de arrendamento, mais 127 do que as 2 558 de 2019.

Na rede Century 21 Portugal, o valor médio de arrendamento fixou-se nos 817 euros, uma descida de 3,5 % face à média nacional de 847 euros verificada em 2019.

"Esta descida é uma consequência do perfil de procura, com menor capacidade económica, bem como de famílias e jovens que procuram uma solução flexível e temporária de habitação", diz Ricardo Sousa.

O gestor lembra que 2020 foi marcado pela transferência de muitos imóveis de Alojamento Local para arrendamento de longa duração, o que influenciou o aumento da oferta e um maior ajuste do valor médio de renda, principalmente em Lisboa e Porto. Neste concelho, registaram-se "quebras de quase 40% no valor médio de arrendamento", revela.

Otimismo moderado para 2021

Para Ricardo Sousa, o novo ano apresenta indicadores "moderadamente positivos". A procura permanece forte, há excesso de liquidez nos mercados, as taxas de juro mantêm-se historicamente baixas e o crédito à habitação continua disponível para famílias e jovens assegurando a atração de investidores para o mercado residencial, diz.

No entanto, a pouca oferta, em particular nas soluções para a classe média, são um entrave ao crescimento do setor.

Neste balanço da atividade, o CEO da Century 21 frisa que para mitigar os impactos da crise pandémica no setor imobiliário é determinante que seja implementado "um processo progressivo para o fim das moratórias, para garantir uma recuperação sustentada da economia do país, das famílias e das PME".