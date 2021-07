Century 21. Vendas a estrangeiros disparam 55% no primeiro semestre

Lisboa © Unsplash

A rede imobiliária Century 21 Portugal concretizou 1102 vendas de imóveis a clientes internacionais no primeiro semestre deste ano, um aumento de 55% face às 709 efetuadas no período homólogo de 2020. Estas operações representaram 16% do volume de transações que a imobiliária concretizou entre janeiro e junho, que no total ultrapassou as sete mil unidades.

Para a rede liderada por Ricardo Sousa, esta performance "traduz a retoma dos negócios que envolvem clientes de outras geografias", embora "também reflita o efeito de suspensão das decisões dos investidores estrangeiros" durante o ano passado devido à pandemia, diz em comunicado enviado às redações.

No entanto, sublinha a rede, "o peso das transações internacionais nos primeiros seis meses deste ano superou os 14% registados em 2019, antes da pandemia".

Pela primeira vez, os compradores norte-americanos dominaram as aquisições de imóveis por estrangeiros na Century 21, seguindo-se os franceses, brasileiros e britânicos.

Faturação cresce 64%

A Century 21 viu a sua faturação crescer 64%, para 31 milhões de euros, no primeiro semestre deste ano face ao período homólogo de 2020.

Em linha, o volume de negócios da rede - considerando também a partilha de transações com outros operadores - atingiu os 1134 milhões de euros, um incremento de 42% quando comparado com os quase 800 milhões registados no primeiro semestre de 2020.

O valor médio dos imóveis vendidos pela Century 21 aumentou 3% para os 161 371 euros, seguindo a tendência do mercado que, apesar da pandemia, viu os preços de venda manterem uma trajetória ascendente.

A imobiliária mediou também 1708 operações de arrendamento, mais 68% face às 1014 efetuadas no mesmo período do ano passado. O valor médio de renda no país caiu 2% para 817 euros ao longo do primeiro semestre de 2021.

"Os resultados dos primeiros seis meses de 2021 superaram todas as expectativas que tínhamos estimado para este período incerto e os valores de faturação foram os melhores de sempre", sublinha no comunicado Ricardo Sousa.

Problema da habitação: um dedo na ferida

Na mesma nota, a Century 21 aponta o dedo aos setores público e privados no que concerne ao problema da falta de casas no país, em especial para a classe média.

"Falharam em termos de disponibilizar soluções de habitação ajustadas à classe média portuguesa, na qual se insere mais de 61% da população - 55% na AML, onde se concentram mais oportunidades de emprego e onde existe apenas 30% de oferta imobiliária adequada - e que é o principal motor da procura de habitação, no mercado nacional", diz.

A rede imobiliária defende que a falta de oferta de habitação "é uma consequência de excesso de regulação, falta de agilidade e flexibilidade nos licenciamentos, instabilidade legislativa e fiscal, PDM desajustados da realidade atual, lógicas municipais compartimentadas em detrimento de uma visão metropolitana, falhas de eficiência para soluções de mobilidade metropolitana, desinvestimento em soluções de habitação social, transição de edifícios residenciais para o setor turístico e a aposta massiva no segmento alto e de luxo".

Como escreve no comunicado, "as políticas que moldam a procura e a oferta de habitação implicam uma perspetiva de longo prazo" e antecipação das necessidades e comportamentos da população, assim como das megatendências que afetam as economias e as sociedades.

Nesse sentido - considera - o planeamento urbano e as políticas de habitação devem "integrar a sustentabilidade ambiental e metropolitana, por oposição a uma visão meramente municipal e local".