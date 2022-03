Clikalia. Novo ibuyer chega ao mercado imobiliário de Lisboa

© Rita Chantre/Global Imagens

A proptech de origem espanhola Clikalia é o mais recente ibuyer (em português, comprador instantâneo) a chegar ao mercado imobiliário nacional. Para já, o foco da empresa é a compra de imóveis na área metropolitana de Lisboa, mas a curto prazo quer ampliar a sua ação a outras localidades.

À semelhança de outros ibuyers que atuam no país, a Clikalia faz uma avaliação aos imóveis e uma oferta de compra em 24 horas e, caso o proprietário aceite o valor oferecido, a transação é realizada em sete dias. Com este modelo de negócio, a proptech "garante aos vendedores liquidez imediata", diz em comunicado enviado às redações. Já nas mãos da ibuyer, o imóvel é alvo de melhoramentos e colocado de novo no mercado para venda.

A Clikalia entra em Portugal após ter recebido a maior ronda de financiamento venture capital da história de Espanha - com um financiamento série B de 460 milhões de euros, liderada pela Fifth Wall, o maior fundo de proptech a nível mundial -, e de anunciar no início de janeiro uma nova ronda série C de 75 milhões de euros, esta liderada pelo gigante japonês Softbank.

A Clikalia foi constituída em 2018, em Espanha, e opera atualmente nos mercados de Madrid, Barcelona, Sevilha e Málaga. No ano passado, iniciou a sua internacionalização com a entrada no México.

Segundo Brian Moreno, Country Head Portugal e diretor financeiro global da empresa, a Clikália quer "revolucionar o real estate português, aplicando a tecnologia, acelerando processos e reduzindo custos, como já foi feito no mercado espanhol".

Para o responsável, "esta nova abertura responde ao ambicioso plano de internacionalização da Clikalia e prevê uma aposta de valor em Portugal, pelos evidentes laços culturais, económicos e geográficos que nos unem, já que este mercado atravessou um grande crescimento nos últimos anos e mantém umas perspetivas excelentes"