Co-living. Empresa europeia compra Altido com expansão em Portugal na mira

A DoveVivo, empresa que administra um portfólio de cerca de 10.000 quartos em 1.500 imóveis e nove residências em 15 cidades da Europa, acaba de anunciar a aquisição da Altido, organização especializada em processos de alojamento local no setor da hotelaria.

Esta operação permitirá criar a maior plataforma de gestão de alojamento residencial da Europa, com mais de 12 mil camas, 2.500 imóveis e apartamentos em 40 cidades em 6 países, incluindo Portugal, anunciaram as empresas em comunicado enviado esta quinta-feira às redações. O valor do negócio não foi divulgado.

A aquisição visa tornar a Altido líder na atividade do alojamento local na Europa, sendo que Portugal é visto como um mercado estratégico, onde a empresa quer continuar a expandir operações.

Segundo o CIO da Altido, Gonçalo Ribeiro, o objectivo "é continuar a consolidação do mercado português, através da nossa estratégia de M&A [sigla em inglês para operações de fusões e aquisições], onde pretendemos duplicar o número de unidades que temos atualmente até ao final do ano".

A Altido, que surgiu em 2019 fruto da fusão de quatro empresas de gestão de propriedades de Portugal, Itália, Inglaterra e Escócia, tem hoje mais de 1.000 propriedades geridas e 700 camas em hotéis pop-up em mais de 20 cidades.

Segundo avança no comunicado, a estratégia para o futuro assenta em promover a evolução de co-living para living, ampliando o público-alvo de jovens estudantes e trabalhadores a famílias, profissionais e empresas; integrar soluções habitacionais de médio/longo prazo tradicionais ou partilhadas com uma oferta de curto prazo, tanto em negócios como em lazer; eentrar em novos mercados na Europa, como Inglaterra e Escócia.

A DoveVivo tem como principal acionista a DV Holding SpA, empresa fundada por Valerio Fonseca e William Maggio e pela Tamburi Investment Partners SpA.

A aquisição anunciado esta quinta-feira vem no seguimento da recente entrada do fundo norte-americano Starwood Capital Group no capital da DoveVivo, juntando-se à Tikehau Capital, que ingressou em 2019.