Coldwell Banker duplica faturação até setembro

O presidente executivo da Coldwell Banker Portugal, Frederico Abecassis. © D.R.

A faturação da imobiliária Coldwell Banker Portugal cresceu 154% nos primeiros nove meses face ao registado no mesmo período de 2020, tendo realizado, até ao final do terceiro trimestre, quase 400 transações.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a imobiliária, que entrou no mercado português em 2018, anuncia que fez, entre janeiro e setembro deste ano, 376 transações, um aumento de 133% face ao período homólogo de 2020, tendo sido impulsionado pelo número de transações realizadas no terceiro trimestre (146), mais 135%.

A Coldwell Banker Portugal anunciou também um "crescimento sustentado" do seu volume de faturação ao longo do ano, "principalmente a partir do segundo e terceiro trimestres, que, acompanhado também pelo levantamento das restrições impostas devido à pandemia da covid-19, se situou em +61% e +78%, respetivamente".

Até outubro, a imobiliária atingiu um "ticket" médio de 1.654 euros para o arrendamento e de 469.672 euros para a venda.

A imobiliária destacou também a produtividade da sua rede, que "subiu significativamente".

"Nos primeiros nove meses do ano, a faturação média por consultor situou-se nos 25.469 euros e o volume de vendas geradas teve um acréscimo de +110% face a igual período do ano anterior", aponta o documento.

O presidente executivo da Coldwell Banker Portugal, Frederico Abecassis, citado no comunicado, considerou que os resultados são "bastante positivos e dão mostras significativas que o mercado não estagnou".

"Pelo contrário, está em franca recuperação. Isso é sobretudo notório no aumento da procura e da valorização das habitações que se tem vindo a registar nos últimos meses", acrescentou.

O responsável em Portugal da que diz ser a mais antiga rede imobiliária do mundo registou ainda que o crescimento das transações durante os primeiros três trimestres "foi sobretudo impulsionado pela dinamização da procura interna, mas também pela procura de famílias estrangeiras que pretendem estabelecer residência em Portugal e se inserem no segmento residencial "premium"".

De igual forma, Frederico Abecassis sinalizou que os nómadas digitais são outro segmento "que tem vindo a estimular o mercado" e que "são responsáveis pelo crescimento que se tem verificado, sobretudo na cidade de Lisboa, onde tendem a estabelecer-se por um período de tempo que pode variar entre seis meses e um ano".

Após entrar no mercado português em 2018, a Coldwell Banker Portugal conta agora com agências em Almada, Braga, Cascais, Coimbra, Estoril, Lisboa e Sintra, e prevê abrir mais uma franquias até ao final deste ano.