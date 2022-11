ComparaJá lança portal para agentes imobiliários

© Gerardo Santos/Global Imagens

O ComparaJá, plataforma online de comparação e análise de produtos e serviços financeiros, desenvolveu um portal para agências ou agentes imobiliários com o objetivo destes operadores centrarem a sua ação na venda de imóveis e o comparador assumir a intermediação do crédito.

Com este serviço, as agências e consultores aumentam os índices de rentabilidade, melhoraram o controlo sobre processos e reduzem perdas de tempo, sublinha o comparador em comunicado.

Segundo o ComparaJá, o portal de afiliados é 100% digital, rápido e gratuito e fará com que a agência ou o consultor imobiliário referencie o serviço de comparação e intermediação que o ComparaJá disponibiliza gratuitamente ao consumidor, de forma a agilizar o processo de contratação de crédito habitação.

"Este portal, juntamente com o serviço de intermediação, não só será digital como também será intuitivo e personalizado a cada parceiro", realça em comunicado o ComparaJá.

O objetivo principal desta ferramenta digital é "fazer com que o consultor imobiliário se foque, única e exclusivamente, na mediação de imóveis, sendo que o ComparaJá ficará responsável pela gestão do processo de recolha e negociação de propostas, encontrando a melhor oferta de mercado para cada cliente", adianta

O comparador português garante ainda que cada cliente terá um Gestor de Crédito Especializado sempre disponível para qualquer intervenção.

No comunicado, Manuel Vieira, responsável por esta área de parceiros do ComparaJá, sublinha que o portal será "uma ferramenta importante para o dia a dia do agente imobiliário" na medida em que o mesmo "poderá confiar no ComparaJá enquanto intermediário de referência e com parcerias com toda a banca".

O portal permite ainda que o agente imobiliário acompanhe cada processo de uma forma mais próxima, com uma visão global da sua carteira e do estágio em que o seu cliente se encontra.

O ComparaJá garante que "este projeto será capaz de aumentar significativamente a receita gerada atualmente pelas agências e consultores imobiliários".