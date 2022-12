Condomínio de luxo no Parque das Nações inicia construção já com 80% das vendas feitas

O projeto residencial Distrikt, com arquitetura assinada pelo Estúdio Morph e pela Bak Gordon Arquitectos, no Parque das Nações, em Lisboa © DR

Já com mais de 100 apartamentos reservados de um total de 128, desde o T1 a partir de 390 mil euros, T2 desde 550 mil euros e T3 acima de 1,1 milhões de euros, o projeto residencial de luxo Distrikt, no Parque das Nações, em Lisboa, promovido pela Kronos Homes, inicia agora os trabalhos de execução da estrutura.

Com o início da construção, arrancam também as vendas da segunda fase, com 80% das unidades da primeira fase vendidas, que fazem parte dos primeiros dois edifícios deste condomínio.

Com arquitetura assinada pelo Estúdio Morph e pela Bak Gordon Arquitectos, quando estiver totalmente concluído, este empreendimento irá contar com 214 apartamentos distribuídos por quatro torres residenciais, "diferenciadas pela sua forte personalidade geométrica de 14 pisos cada, acima do embasamento comum, para o qual estão previstos um jardim e duas piscinas, destinados exclusivamente aos futuros moradores", avança a Kronos Homes em comunicado.

"Este projeto distingue-se pela arquitetura com a melhor orientação solar e rotação de 45 graus dos edifícios, que garante o máximo contacto com o exterior das salas principais e, na grande maioria das casas, com a melhor vista panorâmica. Os elementos arquitetónicos mais poderosos do projeto são as varandas, com formas curvas que se destacam nas fachadas", explica César Frías Enciso, arquitecto da Morph Studio, responsável pelo desenho do projeto. "Os interiores dos apartamentos são uma pura revelação de harmonia, requinte e funcionalidade, que resultam do compromisso de criar espaços originais, aprazíveis e funcionais", conclui.

A promotora imobiliária da Kronos iniciou a sua atividade no setor residencial espanhol em 2015. "É gratificante ver o crescimento deste que foi o nosso primeiro projeto de habitação em Portugal", afirma Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal e diretor-geral da Kronos Espanha. Além do Distrikt, a Kronos Homes detém dois projetos de turismo residencial no Algarve, o Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, e o Amendoeira Golf Resort, em Silves, e o projeto residencial The One, em Lisboa, com a assinatura do arquiteto Eduardo Souto de Moura.

A Kronos chegou a Portugal no final de 2017, iniciando assim a sua expansão internacional. Tem atualmente 29 projetos em curso em ambos os mercados.