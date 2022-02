Coporgest investe 5,8 milhões em projeto de reabilitação premium em Lisboa

O projeto prevê a recuperação, com ampliação, do edifício habitacional. © D.R.

A Coporgest vai arrancar com um investimento de 5,8 milhões de euros com vista à reabilitação de um imóvel de habitação do início do século XX, localizado na Rua Sousa Martins, junto ao Palácio Sotto Mayor. O projeto Sousa Martins 6 - Premium Apartments prevê a recuperação e ampliação do edificado.

A empresa, especializada no desenvolvimento de projetos imobiliários, adquiriu o imóvel no início de janeiro, tendo já entengue o projeto de licenciamento na Câmara de Lisboa.

Segundo Sérgio Ferreira, presidente da Coporgest, "este será um produto direcionado essencialmente para investidores, visando aproveitar a atual dinâmica do segmento "buy-to-let", sobretudo em Lisboa, onde muitos investidores estão a comprar apartamentos para os colocar posteriormente no mercado de arrendamento".

O projeto de reabilitação do edifício foi entregue ao gabinete de arquitetura Saraiva e Associados, liderado pelo arquiteto Miguel Saraiva.

No lugar dos atuais oito apartamentos passarão a existir 13, sendo sete T1 e seis T2. A área bruta de construção total será de 1.394 metros quadrados (m2), dos quais 1.319 m2 acima do solo. Está previsto o aproveitamento e recuperação de todos os elementos patrimonialmente relevantes que existem no imóvel.

As obras de reabilitação deverão arrancar em julho deste ano e têm uma duração estimada de 14 meses.