Corum Investments adquire sede belga da RTL por 33 milhões de euros

Edifício-sede da RTL na Bélgica © D.R.

A Corum Investments adquiriu o edifício que aloja a sede da RTL na Bélgica por 33 milhões de euros, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a Corum realça que o negócio vai gerar valor para os clientes do fundo Corum Origin. Nesse sentido, em Portugal, os subscritores do fundo poderão "a partir de 1.135 euros ter indiretamente parte deste imóvel, beneficiando desta estratégia", refere José Gavino, diretor da Corum no país.

O edifício-sede do grupo de radiotelevisão de origem francesa, conhecido como RTL House, localiza-se a noroeste de Bruxelas, conta com dois pisos que têm uma área total de 19 mil metros quadrados utilizados pelos serviços digitais das rádios Bel RTL e Radio Contact e pelas televisões RTL-TVI e RTL Info.

A aquisição do edifício inclui o contrato de arrendamento com a RTL, que tem uma duração de oito anos, "perspetivando-se a manutenção do arrendatário no longo prazo", segundo o comunicado.

A Corum Investments está presente em Portugal desde 2014. Atua junto de investidores do retalho através do fundo imobiliário comercial Corum Origin. Este fundo tinha no final de 2022 uma rentabilidade de 6,88%, de acordo com o mesmo comunicado.

A Corum gere cerca de 6,5 mil milhões de euros de mais de 100 mil clientes.