Crise no alojamento local dispara casas para arrendar

Casas em Lisboa. © Unsplash

Dinheiro Vivo 15 Dezembro, 2020 • 07:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Aumentou em 45% o número de casas para arrendar em todo o país. Esta é a consequência da forte redução de turistas em Portugal, que levou os proprietários de alojamento local a colocarem as suas habitações no mercado de arrendamento.

Segundo o Jornal de Negócios desta terça-feira, esta situação levou a uma descida das rendas em até 10%. Os dados foram apurados junto da base de dados do mercado imobiliário Casafari, que conta com os anúncios de todos os portais.

Há 37 942 casas disponíveis para arrendar em Portugal. Lisboa mantém-se a cidade mais cara, com uma renda média de 13 euros por metro quadrado; Porto, a segunda cidade mais cara, cobra 10 euros por metro quadrado.

A redução de preços, contudo, não deve ser duradoura. "Com o início da recuperação do turismo, que as associações do setor têm previsto para o segundo semestre de 2021, também o alojamento local deverá voltar. "Antecipamos, por isso, uma rápida recuperação nos preços de arrendamento", prevê o líder da Casafari, Nils Henning, citado pela mesma publicação.