Cushman & Wakefield otimista para 2022 e admite retoma dos volumes de investimento para níveis pré-pandemia

Porto © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Com a chegada do novo ano, é tempo para balanços e para olhar para a frente. A consultora imobiliária Cushman & Wakefield, em comunicado, mostra-se otimista para os próximos 12 meses e identifica alguns constrangimentos que podem ter efeitos sobre o negócio imobiliário em Portugal.

Eric van Leuven, diretor-geral da consultora em Portugal, aponta que para 2022 "as perspetivas são mais otimistas, suportadas numa expectativa de maior controlo da pandemia e consequente consolidação da retoma da economia mundial".

"Desta forma, embora os primeiros meses do ano possam ser uma vez mais caracterizados por uma cautela acrescida no mercado ocupacional, antecipa-se que os indicadores de final de ano ultrapassem de forma transversal os registados no ano anterior", acrescenta.

A consultora imobiliária aponta que a resposta que Portugal tem dado no combate à pandemia de covid-19 - nomeadamente tendo sido o país com taxa de vacinação mais elevada - alimentam uma imagem positiva. A somar a isto há ainda o facto de os níveis de liquidez à escala global serem elevados, fazendo pressão para investimentos e será algo que deverá "continuar a contribuir para uma manutenção do interesse no mercado nacional".

"Neste contexto, as perspetivas para 2022 apontam para uma retoma dos volumes de investimento para níveis pré-pandemia, sendo já hoje identificáveis mais de 2.100 milhões de euros de negócios em diversas fases de negociação, com destaque para o portfolio de unidades hoteleiras gerido pela ECS, aos quais poderão acrescer perto de 600 milhões de euros em transações atualmente suspensas, mas com possibilidade de conclusão até ao final do ano", indicam em comunicado.

Mas há também alguns constrangimentos. Há, por um lado interesse dos investidores internacionais, mas, por outro, há segmentos em que há uma escassez de oferta em Portugal, como é o caso da logística e residencial para arrendamento. Por isso, "deveremos continuar a registar uma maior pressão para a colocação de produto transacionável no mercado, inclusive através da promoção deste tipo de ativos".

O líder em Portugal Cushman & Wakefield destaca ainda que o trabalho remoto, uma possibilidade que surgiu sobretudo com a pandemia e que, para muitas empresas, se manteve. Por isso, indica que a dicotomia trabalhar no escritório versus casa ou outros locais "e as respetivas implicações para a função e a configuração do escritório e da casa; a forma como o consumidor final adquire e acede aos produtos - em loja ou entregue; e a crescente importância de critérios ESG em todo o ciclo imobiliário - desde construção até à ocupação e investimento" são alguns pontos a ter em atenção.

Balanço de 2021

O ano passado foi, defende esta consultora, de "recuperação para o imobiliário nacional". O primeiro semestre teve uma "fraca atividade" e por isso, aponta Eric van Leuven, "o mercado de investimento imobiliário comercial deverá ficar na ordem dos 2.000 milhões de euros, uma quebra de 30% face a 2020 (um ano excelente por influência de algumas transações de dimensão relevante). Já o mercado ocupacional revelou uma retoma da procura, embora com comportamentos díspares entre os diversos segmentos".

Especificamente sobre a atividade da Cushman & Wakefield em Portugal, o responsável considera que 2021 permitiu obter "um resultado muito positivo, tendo em conta os desafios que continuámos a enfrentar". "A generalidade dos departamentos registou bons níveis de faturação e fomos, uma vez mais, distinguidos como a melhor consultora imobiliária em Portugal, atribuído pela prestigiada publicação internacional Euromoney, em conjunto com a atribuição dos prémios de melhor consultora nacional a nível de transações e research", acrescenta.