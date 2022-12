CVM aposta no segmento empresarial e investe 15 milhões

Severino Ponte e Ângelo Marques, os dois acionistas do grupo Construções Vila Maior. © Tony Dias/Global Imagens

O grupo Construções Vila Maior (CVM) está a investir 15 milhões de euros no desenvolvimento de um parque empresarial em Santa Maria da Feira. Este é o primeiro projeto da construtora, que tem focado a sua atividade na promoção residencial, neste segmento imobiliário. Segundo Severino Ponte, CEO do grupo, a aposta é para repetir. "Estamos a analisar um investimento em Famalicão e outro em Vila do Conde. Há uma grande procura por este produto", sublinha.

O Parque Empresarial A32, assim foi designado dada a proximidade com a Autoestrada 32, é uma obra que estará totalmente executada em 2024, num total de 27 430 metros quadrados, repartidos por 27 frações. A construção iniciou-se no ano passado, estando já concluída a primeira fase e outras duas prestes a terminar, libertando mais de 12 mil metros quadrados para instalação de empresas. Neste momento, 90% desta área já está arrendada a atividades que vão desde a relojoaria, metalomecânica, calçado e cortiça. A CVM vai também transferir a sua sede, até agora em Vila Nova de Gaia, para o parque e assim voltar às origens (a empresa nasceu em Santa Maria da Feira).

Segundo Severino Ponte, a procura por espaços industriais é de tal forma elevada, que não foi necessário promover a infraestrutura. "Começamos a obra e os clientes apareceram", realça. O parque ocupou o último terreno disponível daquela zona industrial e fica junto à entrada da A32, a 20 minutos de Gaia, 15 de Espinho e de S. João da Madeira e a dez de Santa Maria da Feira. A CVM ficará a gerir o espaço. Antes de avançar para este investimento, a construtora equacionou apostar no produto logística, também com elevada procura, mas a racionalidade do negócio não pareceu tão atrativa. "Obrigava a ter uma área grande alocada a uma só empresa", justifica o responsável.

Casas em Gaia

A CVM tem o seu negócio centrado na promoção de habitação no Grande Porto. Neste momento, tem uma carteira de projetos próprios e em parceria que ascende a 145 milhões de euros. De acordo com Severino Ponte, estão em construção 603 frações e mais 375 arrancam no primeiro semestre de 2023. A maioria dos empreendimentos residenciais está localizada em Vila Nova de Gaia, mas há também edifícios habitacionais a ser desenvolvidos em Espinho, Porto e Matosinhos.

A construtora tem apostado na classe média e média-alta como cliente-alvo e em tipologias T2, embora também inclua nos projetos T1, T3 e T4. Como revela o gestor, os empreendimentos têm registado uma forte procura, o que tem ditado a venda da maioria das casas ainda em fase de construção. Esta dinâmica do mercado impediu inclusive a empresa de avançar com investimentos com vista ao arrendamento, projeto que quer desenvolver. Segundo Severino Ponte, um dos empreendimentos em Espinho foi pensado para colocar no mercado de arrendamento, mas o interesse pela compra dos apartamentos acabou por ditar a sua venda. De qualquer forma, a CMV não abandonou esse plano e vai continuar à procura de oportunidades.

Para já, tem três obras em curso em Gaia, que estarão concluídas até 2024, num investimento de 16 milhões de euros. Neste concelho, mas em parceria, tem ainda oito edifícios em desenvolvimento, com prazos de conclusão entre 2023 e 2025, com um orçamento global de 85 milhões. Na carteira própria, conta também com quatro empreendimentos em Espinho, num valor de 20 milhões, um no Porto e dois em Matosinhos, cujo investimento ascende a nove milhões, que estarão prontos nestes próximos três anos.

O grupo faturou 24 milhões de euros em 2021, sendo que perspetiva para este ano um crescimento para 30 milhões.