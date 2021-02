ECS Capital põe à venda Palácio do Governador e mais hotéis por mais de mil milhões de euros

Palácio do Governador, em Lisboa. © Filipa Bernardo/ Global Imagens

O site especializado em imobiliário PropertyEU avança que a gestora de capital de risco ECS Capital tem à venda um portefólio com várias propriedades de hotéis NAU, que totalizam um valor superior a mil milhões de euros.

Entre as propriedades à venda está o Palácio do Governador, hotel de cinco estrelas em Lisboa, além de outros noves hotéis da marca NAU, no Algarve e no Alentejo. O pacote de ativos inclui também outros ativos, como os centros comerciais La Vie, situados no Funchal, Guarda, Porto ou Caldas da Rainha.

Segundo avança o PropertyEU, os ativos disponíveis deverão ser vendidos "com desconto".

Ainda este mês, o Económico já tinha avançado que a ECS Capital já tinha posto à venda os dois fundos de recuperação. O jornal indicava que entidades como a Bain Capital, o Brookfield, o Blackstone, o Cerberus, o Fortress, o Davidson Kempner Capital Management, o H.I.G. Capital e o Kildare Partners seriam os candidatos para entregar propostas.

O site PropertyEU indica ainda que os candidatos à aquisição destes ativos contam com assessoria das consultoras CBRE e JLL.