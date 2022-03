Edifício de 45 milhões projetado por Souto Moura já tem metade dos apartamentos vendidos

Edifício residencial The One, em Lisboa © D.R.

O projeto residencial The One iniciou os trabalhos de construção com 50% dos apartamentos já vendidas, foi esta segunda-feira anunciado. O desenho do edifício tem assinatura do arquiteto Eduardo Souto de Moura, vencedor do Prémio Pritzker de 2011, é promovido pela Kronos Homes. As obras do edifício, que representa um investimento de 45 milhões de euros, deverão estar concluídas até ao final de 2023.

O The One é o quarto projeto da Kronos Homes, em Portugal, estando a JLL responsável pela comercialização dos apartamentos. Em comunicado, a promotora adianta que a "larga maioria" dos compradores dos apartamentos do The One são portugueses.

O projeto imobiliário em causa localiza-se no quarteirão formado pela Av. João XXI, rua de Cidade de Bucareste, avenida Marconi e avenida de Roma, em Lisboa. Com três entradas independentes, o The One integra 65 apartamentos de T1 a T3 (entre os 50 e os 173 metros quadrados), distribuídos por sete andares. Os preços começam nos 450 mil euros. O complexo residencial conta também com três pisos subterrâneos com 78 lugares de estacionamento e arrecadações. Acresce que o The One também vai alojar ma área comercial com quatro lojas, ginásio e um pequeno jardim.

O sócio da Kronos Homes e diretor-geral de Espanha e Portugal, Rui Meneses Ferreira, assegura que o objetivo da Kornos Homes é "desenvolver casas para os portugueses". A afirmação explica-se pelo facto de, realça o gestor, de 50% das vendas alcançadas no The One terem sido "maioritariamente a portugueses".

"É por isso, com muita satisfação, que iniciamos a construção deste projeto único no coração de Lisboa. Os compradores têm privilegiado a localização central destes apartamentos, que se encontram próximas de comércio, escolas e equipamentos culturais, bem como a elegância e a qualidade da arquitetura e design do projeto, que beneficiam de boas áreas e varandas, em linha com a procura atual", argumenta.

Além do The One - que contaainda com a colaboração do atelier de arquitetura Metrourbe -, a Kronos Homes está por detrás do empreendimento residencial Distrikt, no Parque das Nações(Lisboa) e pelos resorts Palmares Ocean Living & Golf e o Amendoeira Golf Resort, ambos no Algarve.

O mesmo comunicado conclui, adiantando que está na calha mais um projeto residencial em Lisboa. Sem adiantar pormenores, a Kronos Homes refere tratar-se de um condomínio fechado com cerca de 170 apartamentos.