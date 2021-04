Entre os dois confinamentos, venda de casas disparou 57%

© Leonel de Castro/Global Imagens

Nos três primeiros meses deste ano, período em que o país viveu o segundo confinamento geral, foram vendidas cerca de 49.600 casas, um aumento de 57% face aos 31.600 fogos transacionados durante o primeiro confinamento, que ocorreu no segundo trimestre de 2020, revela a Confidencial Imobiliário

As projeções da consultora com base no SIR-Sistema de Informação Residencial apontam para uma subida de 5% no primeiro trimestre de 2021 quando comparado com os últimos três meses de 2020, altura em que foram vendidas 47.200 casas.

Segundo a Confidencial Imobiliário, as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e o Algarve, apresentaram crescimentos trimestrais de 6%. Já relativamente ao período do anterior confinamento, as vendas aumentaram 47% na Área Metropolitana de Lisboa, 46% na AM Porto e 76% no Algarve.

Nos três primeiros meses de 2021, as previsões apontam para a venda de 17.150 fogos na AM Lisboa, 8.120 na AM Porto e 3.900 no Algarve.

Lisboa e Porto registaram um crescimento trimestral das vendas de 6% e, entre confinamentos, de 47%. Em Lisboa, foram vendidas 3.820 casas no primeiro trimestre do ano e o Porto 2.250 unidades.

O preço médio de venda das casas em Portugal no primeiro trimestre de 2021 ascendeu a 1.715 euros/m2, atingindo os 2.232 euros/m2 na AM Lisboa, 1601 euros/m2 na AM Porto e os 1.836 euros/m2 no Algarve.

Em Lisboa as vendas atingiram um preço médio de 3.656 euros/m2 e no Porto de 2.318 euros/m2.