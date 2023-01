Era investe na abertura de 120 agências até 2025

Rui Torgal, CEO da ERA Portugal. © D.R.

A Era Portugal quer abrir mais 120 agências no país, com foco nas zonas Grande Lisboa, Grande Porto, Algarve e Interior até 2025. A rede imobiliária irá acompanhar esta expansão com o recrutamento de mais 2400 colaboradores.

Com este plano de crescimento, a marca, que este ano celebra 25 anos de presença no país, prevê aumentar em 50% a faturação nos próximos três anos.

A Era anunciou esta sexta-feira este plano de expansão, a concretizar até 2025.

Em comunicado, reconhece a "imprevisibilidade do contexto económico atual", mas considera "este investimento um claro sinal de confiança no país" e da vontade em "contribuir para o desenvolvimento do setor imobiliário em regiões estratégicas cujo potencial de desenvolvimento está por cumprir".

A rede - atualmente com 202 agências - vai recrutar profissionais para as áreas comercial, processual, legal e marketing, entre outras.

Na nota enviada às redações, Rui Torgal, CEO da ERA, afirma que "os momentos mais desafiantes são também oportunidades de mudança".

Na sua opinião, "Portugal tem ainda muito potencial de desenvolvimento imobiliário e tem necessariamente de criar mais habitação nos próximos anos" relembrando ainda que "a estratégia de investimento de uma empresa tem de ser pensada a médio/longo prazo e os desafios do presente não podem condicionar o futuro".

Como sublinha, "é precisamente nesta altura mais desafiante que o papel da mediação imobiliária se torna ainda mais importante, quer para clientes vendedores quer para empreendedores e investidores".