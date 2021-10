ERA quer chegar às 250 lojas nos próximos dois anos

Rui Torgal, CEO da ERA Portugal, na convenção anual da imobiliária. © D.R.

A ERA Portugal quer expandir a sua presença no país. O objetivo da rede imobiliária é chegar às 250 lojas nos próximos dois anos, mais 60 do que atualmente, e duplicar o número de agentes, hoje cerca de dois mil, revelou Rui Torgal, CEO da empresa. A estratégia é expandir de forma uniforme em território nacional, com foco centrado mais na qualidade do que na quantidade. Este plano de crescimento vem em linha com o novo investimento que a ERA Portugal acaba de realizar: a renovação do contrato de master franchising da marca por mais 25 anos. O valor desta operação, formalizada na convenção anual da rede, foi "significativo", mas é confidencial. A marca ERA, presente em território nacional desde 1998, é detida pelo grupo internacional Realogy.

A rede portuguesa prevê fechar o ano com um volume de transações da ordem dos 1,8 mil milhões de euros, o que traduzirá a venda de mais de 12 mil imóveis. Entre janeiro e setembro deste exercício, a marca já assegurou a colocação de 8738 casas, com um valor de vendas global de 1,2 mil milhões. Como realçou Rui Torgal, o volume de negócios cresceu 33,5% face aos nove primeiros meses de 2020, impulsionado pelas transações realizadas nas duas grandes áreas metropolitanas do país, Lisboa e Porto, mas também com fortes contribuições das regiões dos Açores, Minho e Algarve. O preço médio das casas vendidas rondou os 149 mil euros.

Franca recuperação

Nos primeiros nove meses de 2021, a faturação da ERA Portugal com comissões de mediação imobiliária atingiu os 60 milhões de euros, o que significa um aumento de 27,5% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Setembro foi inclusive o melhor mês da rede desde 2019, tendo nesse período a faturação com comissões atingido os 7,6 milhões. Para Rui Torgal, 2021 "será um dos melhores anos de sempre" no que toca a este indicador, prevendo que possa atingir os 82/85 milhões de euros.

O mercado da ERA dá sinais de recuperação, depois de um 2020 difícil, embora ainda longe de 2018 - "um ano excecional" para a marca e para o setor em geral - quando a faturação chegou aos 96 milhões e a cadeia vendeu cerca de 15 mil casas, com os estrangeiros a representarem uma fatia de 15%. Rui Torgal aponta para uma total recuperação para valores de 2018 já no próximo exercício. A dinâmica e os recursos da rede, o regresso em força dos investidores internacionais e o incremento da oferta, com muita obra nova a entrar no canal de comercialização, são fatores que deverão impulsionar o negócio, acredita o responsável.

Na sua opinião, o fim das moratórias não terá as mesmas consequências da crise do subprime, altura em que milhares de famílias foram obrigadas a entregar as casas ao banco por não conseguirem atender às obrigações de crédito. "Haverá algumas famílias que não vão conseguir cumprir, mas não será nada que possa causar uma hecatombe no mercado", considerou. Já ao nível dos preços das casas, que nem a pandemia travou a escalada, o CEO da ERA Portugal admite que tendem a estabilizar à medida que a oferta aumente.