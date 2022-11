ERA reverte parte dos lucros até fim do ano para ajudar a reabilitar casas portuguesas

Falta de condições de habitação afeta quase 4% da população portuguesa © Unsplash

A ERA Portugal anunciou esta segunda-feira que vai lançar uma nova campanha de angariação de fundos para a associação sem fins lucrativos Just a Change, com o objetivo de ajudar a reabilitar casas de pessoas em situação de pobreza habitacional.

O desafio foi lançado pela imobiliária às 200 agências da rede e mais de metade aderiu: por cada negócio fechado até ao final do ano, a ERA devolverá parte dos lucros para reabilitar casas no primeiro trimestre de 2023. A campanha "ERA Solidária" decorrerá durante os meses de novembro e dezembro.

"Enquanto rede imobiliária sabemos muito bem o que se passa no terreno e é lamentável que ainda exista pobreza habitacional em Portugal. Esperamos que esta primeira campanha seja o início de uma excelente parceria com a associação Just a Change para melhorar a vida de muitas famílias", diz Rui Torgal, CEO da ERA Portugal, citado em comunicado.

Segundo a marca, a falta de condições de habitação e de vida afeta quase 4% da população portuguesa. Atualmente, são mais de 420 mil os portugueses que vivem em situação de pobreza habitacional, mais de 60 mil os que não têm acesso a água canalizada e saneamento e 30 mil aqueles que ainda não têm eletricidade em casa. "Números preocupantes, que falam por si", aponta a ERA.

"Todos os dias trabalhamos para devolver a dignidade habitacional a pessoas que vivem em casas sem condições. Até ao final do ano vamos reabilitar mais de 65 casas, reconstruindo a vida daqueles que habitam em casas sem casa de banho, sem eletricidade e até em risco de ruir", afirma Simão Oom, diretor executivo da Just a Change.

"Aliados à ERA, que conhece tão bem o panorama habitacional português e a importância que a casa tem nas nossas vidas, estamos confiantes que vamos levar a nossa missão mais longe já a partir do próximo ano", remata o responsável da IPSS que, desde 2010, já reabilitou mais de 200 casas e 95 instituições.