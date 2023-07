ERA. Vendas de casas novas recuperam no segundo trimestre

© Rui Oliveira/Global Imagens

A ERA vendeu 256 casas novas no segundo trimestre deste ano, volume que ilustra uma recuperação de 27% face às 202 transacionadas nos primeiros três meses de 2023. As comissões passaram assim dos 1.838.615 euros registados no primeiro trimestre para 2.318.264 entre abril e junho.

Contudo, estes números "ainda ficam aquém quando comparados ao período homólogo de 2022", diz a mediadora imobiliária em comunicado. O decréscimo face ao segundo trimestre do ano passado é de 29% (359 casas novas vendidas nesse período de 2022). As comissões registaram uma quebra homóloga 27%.

As angariações de casas novas caíram 18% no segundo trimestre face aos três primeiros meses de 2023. No total do primeiro semestre, a ERA angariou 202 novos empreendimentos e 4.318 imóveis novos, o que representa um aumento de 22% e 13%, respetivamente, face ao mesmo período do ano passado.

Cerca de 80% dos compradores de casas novas foram portugueses. Das restantes nacionalidades que mais adquiriram imóveis a estrear destacam-se os britânicos, alemães, brasileiros e norte-americanos.

Em comunicado, David Mourão-Ferreira, diretor do departamento de Novos Empreendimentos da ERA Portugal, destaca a recuperação do setor no segundo trimestre e a "maior preocupação de todos os envolvidos em assegurar uma maior e melhor oferta de qualidade à classe média portuguesa".