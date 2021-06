Espanhol Santalucía compra imóvel em Lisboa por 22 milhões

Lisboa continua a ser atrativa para os investidores estrangeiros. © D.R.

O grupo Santalucía, um dos maiores players no sector segurador em Espanha, adquiriu um imóvel em Lisboa, na Rua Duque de Palmela, num investimento de 22 milhões de euros, o primeiro do grupo no mercado português.

O edifício vai ser alvo de uma remodelação para ser explorado no mercado de escritórios e serviços.

A CMS Rui Pena & Arnaut assessorou o grupo Santalucía nesta operação.

Para Francisco Herculano, responsável da CMS Rui Pena & Arnaut pela operação, "trata-se de um investimento que se reveste de uma grande importância, na medida em que é o primeiro que o Grupo Santalucía efetua no nosso mercado, o que vem comprovar que Lisboa continua a ser atrativa para os investidores estrangeiros."