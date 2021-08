Estas são as dez casas de luxo mais desejadas pelos portugueses

Todas as fotografias são da autoria do idealista.

Procurar mansões, palacetes, herdades e casas de sonho na internet é cada vez mais o passatempo fantasioso dos portugueses, apesar de nunca as chegarem a comprar. O idealista compilou as 10 casas de luxo mais vistas pelos cibernautas portugueses durante este verão.

Algumas remontam ao tempo dos príncipes e reis, outras têm fontanários, capelas e até um museu privado de vinho. No fim das contas, todas elas custam mais de um milhão de euros e estão ainda disponíveis no mercado.

1. O Palacete de luxo em Sintra tem dez quartos e apesar de ter sido mandado construir a pedido do Marquês de Saldanha, no século XIX, já é dotado de elevador e garagem para oito carros. O preço fixa-se nos 6.500.000 euros.

2. A Villa na Quinta do Lago, no Algarve, é uma mansão com 1500 m2 e um terreno de 4091 m2. Tem oito quartos, três piscinas aquecidas, um spa e até uma sala de cinema. Tudo isto por 20 milhões de euros.

3. No Monte Estoril, temos uma moradia apalaçada, a quatro milhões de euros, com 510 m2, cinco quartos e vista para o mar. Tem ainda uma piscina no jardim e um apartamento adjacente para hóspedes.

4. No Algarve, Pinhal Novo, há ainda uma mansão contemporânea, num lote de 4292 m2, com spa, ginásio, sala de cinema e piscina aquecida exterior. Está neste momento a 5 750 000 euros.

5. Esta moradia térrea, na Quinta da Marinha, e os seus 1000 m2 construídos, custam 13,5 milhões de euros. Inclui ainda cinco suítes, sete casas de banho, garagem para cinco carros e uma piscina.

6. A Herdade em Benavente ou o Monte dos Duques, como é conhecida, fica na lezíria do Ribatejo e tem 32 hectares. Foi construída pelo arquiteto António José Brito e por Maria José Salavisa em 1995. Rodeada de campo e dotada de tetos abobadados em tijolo de burro, uma antiga arte portuguesa, a herdade tem ainda uma piscina, um campo de ténis e espaço suficiente para aterrar um helicóptero. O preço ronda os 5,9 milhões de euros.

7. Em Cascais, temos uma moradia de luxo, no condomínio fechado Quinta Patino, avaliada em 6.2 milhões de euros e com 1827 m2. Quatro quartos, piscina exterior e a vista mar no terraço superior são algumas das atrações principais.

8. Perto da Ria Formosa e do mar, a moradia na Quinta do Lago, no Algarve, conta com onze quartos, dez casas de banho, um ginásio, sauna, um bar e uma sala de jogos, para além de una piscina infinita. Um habitação que chega aos 14,5 milhões de euros.

9. Em São Pedro do Estoril, há um palacete com 4000 m2, onze quartos, três salas de estar, duas salas de jantar e uma piscina de água salgada. Tem ainda um museu privado de vinho subterrâneo. 6,5 milhões de euros é o seu valor.

10. Um outro palacete do século XVIII localiza-se no Paço do Lumiar, Lisboa e destaca-se pelo seu jardim repleto de estátuas, fontanários, pequenos lagos e uma piscina. Tem ainda uma capela, uma sala de jogos e música. 7,5 milhões de euros é o que precisa para viver com um príncipe.