Expansão da KW prevê rede de 50 market centers em cinco anos

Para Marco Tairum, CEO da Keller Williams Portugal, "a diabolização dos vistos gold trouxe uma perda de confiança no país". © Leonardo Negrão/Global Imagens

A Keller Williams (KW), marca de mediação imobiliária de origem norte-americana, quer ter uma rede de "50 market centers no país no prazo máximo de cinco anos", revela Marco Tairum, CEO da empresa. No plano de expansão está também assinalado o objetivo de atingir a liderança em número de consultores na próxima década. Apesar da elevada concorrência no setor, o responsável acredita haver espaço para que a operação seja rentável. Neste momento, a KW tem 34 centros de negócio no mercado nacional e três mil associados, sendo que é já líder de mercado em Aveiro, Faro e Madeira em número de colaboradores. O contexto económico pode parecer desfavorável à prossecução destas metas. No entanto, Marco Tairum está convicto que os atuais desafios que se colocam ao setor "não são suficientes para alterar a dinâmica de mercado".

Como sublinha o gestor, o país enfrenta "desafios estruturais do lado da oferta" de habitação, sendo que o atual cenário inflacionista está a atrasar o arranque de novos projetos. "A mão-de-obra está muito cara, o preço das casas aumentou por via da inflação e há um clima de incerteza nos promotores", aponta. O "contexto político também não ajuda", diz. Na sua opinião, o programa Mais Habitação lançado pelo governo "afastou os investidores e congelou investimentos". E "a diabolização dos vistos gold trouxe uma perda de confiança no país. Todas as vozes se insurgiram" contra o pacote legislativo para promover o acesso à habitação dos portugueses, frisa. Certo é que o mercado já dá sinais de desaceleração. Há "uma diminuição do número de transações e as casas estão mais tempo no mercado", reconhece. No primeiro trimestre verificou-se uma quebra homóloga de 14% neste indicador e de 3% em cadeia. Ainda assim, "não há crédito malparado e a banca tem um balanço sólido, sem comparação face à última grande crise". Os estrangeiros também não perderam o interesse pelo país.

Nos primeiros três meses deste ano, a operação da KW em Portugal somou indicadores positivos: abriu mais dois market centers, o número de angariações aumentou 42% face ao período homólogo e ultrapassou a barreira dos três mil associados. Números que consolidam a performance de 2022, exercício no qual a rede registou uma faturação de 56 milhões de euros, um crescimento de 35% face a 2021, um incremento de 75% no volume das transações e de 15% no número de imóveis em comercialização.

Guerra fortíssima

A KW recusa ser uma mera agente imobiliária. A marca afirma-se como uma empresa de formação, coaching e tecnologia que opera na mediação de imóveis. Segundo Marco Tairum, os market centers são concebidos na ótica de centros de negócio, onde os consultores recebem as ferramentas para se tornarem bons gestores, profissionais e pessoas. A KW ministra formações às lideranças com o objetivo de os ensinar "a criar hábitos que os conduzam ao sucesso", orientando-os em matérias como a estruturação de um negócio, custos das operações, elaboração de orçamentos, e até como encontrar talento e conseguir retê-lo. Há também cursos diários nos market centers de partilha de conhecimentos e experiências. Até porque "ainda são poucas as pessoas que vêm para este negócio como primeira opção de trabalho".

Para o CEO da KW, "só conseguimos crescer enquanto empresa se ajudarmos os consultores a crescer, nós somos uma empresa de formação". Num ambiente altamente concorrencial como o da mediação imobiliária - Marco Tairum diz mesmo que "a guerra pela quota de mercado é fortíssima" -, a KW quer diferenciar-se como escola de consultores imobiliários, mas também pela remuneração dada por transação. "Nós acreditamos que este negócio é relacional, o consultor é a marca" e, por isso, a rede garante oferecer as melhores condições do mercado. Este investimento nas pessoas visa também a profissionalização da atividade, que é um dos maiores desafios do setor. O responsável defende que deveria ser possível conhecer o histórico do consultor, a sua proposta de serviço e valor, pois só assim é que pode haver diferenciação. A KW é a terceira maior rede imobiliária em número de profissionais em Portugal. O setor é liderado pela Re/Max e o segundo lugar do ranking é ocupado pela Century 21.